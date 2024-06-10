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國泰金獲利猛！5月稅後純益78.8億 累計前五月賺588.1億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控（2882）10日公布最新獲利，締造亮眼佳績。國泰金5月稅後純益為78.8億元，累計前五月稅後純益588.1億元，每股稅後純益（EPS）達4.07元，皆已超過去年全年水準。圖／國泰金控提供
國泰金控（2882）10日公布最新獲利，締造亮眼佳績。國泰金5月稅後純益為78.8億元，累計前五月稅後純益588.1億元，每股稅後純益（EPS）達4.07元，皆已超過去年全年水準。圖／國泰金控提供

搶在端午連假最後一天，國泰金控（2882）10日公布最新獲利，締造亮眼佳績。國泰金5月稅後純益為78.8億元，累計前五月稅後純益588.1億元，每股稅後純益（EPS）達4.07元，皆已超過去年全年水準。

國泰金指出，今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰金控及國泰人壽累計純益也締造歷史次高紀錄。

其中，國泰人壽5月稅後純益41.8億，主要掌握國內外股市大漲，實現資本利得；另避險成本方面，5月新台幣匯率升值1.2角，升幅為0.4%，有匯兌損失，避險成本壓力仍存，5月單月沖回外匯價格準備金21.4億元，截至5月底，累計外匯價格準備金餘額為381.6億元；累計前五月稅後純益393.2億元，創歷史同期次高。

在資本方面，國壽5月維持淨值比在8%以上、RBC高於300%之水準。

國泰世華銀行5月稅後純益33億元，累計前五月稅後純益167.7億元，年成長13%。主要存放款持續成長，並於利率高檔持續布建外幣有價證券，累計前五月淨利收呈雙位數成長；另銷售財富管理各項商品收益及信用卡消費等淨手續費收入亦有亮麗增長；累計前五月稅後純益續創同期歷史新高。

國泰產險5月稅後純益0.3億元，累計稅後純益10億元，單月獲利雖受0403花蓮地震提存賠款準備影響，累計獲利仍創同期新高。

國泰證券5月稅後純益5.8億元，累計稅後純益17.5億元，創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。

國泰投信5月稅後純益1.9億元，累計稅後純益9.6億元，年成長43%，總管理資產規模達新台幣1.85兆元。全台最多投資人參與的國泰永續高股息ETF（00878），5月進行除息並順利填息，目前受益人數突破128萬人、規模逾新台幣2,844億元。

國泰金控 新台幣

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