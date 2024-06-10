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資金輪動 下檔支撐強、台股周K線翻紅

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
在連續多個交易日高度反應台北國際電腦展（COMPUTEX）登場、AI相關主題與美股走勢且創新高後，7日台股盤面上的AI概念股幾乎熄火，在類股輪動支撐下，部分傳產與金融股擔任撐盤角色，發揮穩盤作用；在下檔支撐強勁下，終場下跌44.32點，收在21858.38點。成交量4,516億元。周K線收紅。 歐新社
在連續多個交易日高度反應台北國際電腦展（COMPUTEX）登場、AI相關主題與美股走勢且創新高後，7日台股盤面上的AI概念股幾乎熄火，在類股輪動支撐下，部分傳產與金融股擔任撐盤角色，發揮穩盤作用；在下檔支撐強勁下，終場下跌44.32點，收在21858.38點。成交量4,516億元。周K線收紅。 歐新社

在連續多個交易日高度反應台北國際電腦展（COMPUTEX）登場、AI相關主題與美股走勢且創新高後，7日台股盤面上的AI概念股幾乎熄火，在類股輪動支撐下，部分傳產與金融股擔任撐盤角色，發揮穩盤作用；在下檔支撐強勁下，終場下跌44.32點，收在21858.38點。成交量4,516億元。周K線收紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，近期包括大盤、電子指數都持續走高，金融指數止穩；就產業狀況，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括：AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中電子股部分仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部分則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。

至於在評價面，安聯投信台股團隊表示，台股目前本益比約23.4倍、本淨比約2.4倍，均約在10年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要；建議可持續以定期定額、不定額等彈性扣方式，持續布局具長線利基的台股主題。

AI 台股

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