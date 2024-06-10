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輝達股票分割受矚目 台股後市聚焦美國利率政策

中央社／ 台北10日電
台股上週週線收紅，指數上漲684.16點。法人表示，人工智慧（AI）族群仍為盤面主流，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股票分割後表現備受矚目。路透
台股上週週線收紅，指數上漲684.16點。法人表示，人工智慧（AI）族群仍為盤面主流，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股票分割後表現備受矚目。路透

台股上週週線收紅，指數上漲684.16點。法人表示，人工智慧（AI）族群仍為盤面主流，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股票分割後表現備受矚目。此外，美國利率決策會議將於本週登場，也是市場關注焦點。

隨著台北國際電腦展閉幕，AI族群走勢趨緩，影響台股7日下跌44.32點，收在21858.38點，不過週線依然收紅，上漲684.16點，漲幅約3.23%。

美國就業數據優於預期，投資人對降息預期下滑，影響美股7日收跌。道瓊工業指數下跌87.18點，跌幅0.22%；標準普爾500指數下跌5.97點，跌幅0.11%；那斯達克指數下跌39.99點，跌幅0.23%；費城半導體指數下跌14.442點，跌幅0.27%。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，包括大盤及電子類股指數同步持續走高，金融指數止穩。AI仍是台股市場主流，隨著AI手機、AI電腦等新產品推出，應有助於市場熱度延續。

輝達完成股票分割，即將以新股票交易，投顧指出，市場對於輝達股票分割利多已有反應，應留意是否出現利多實現、股價波動加大情況。

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），投顧表示，市場多預期利率將維持不變，關注焦點在於是否透露9月降息的訊息。

蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）將於本週登場，此外，台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元，將於6月13日除息，也都是市場關注重點。

AI 股票分割

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