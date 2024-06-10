台積領軍除息大秀 台股迎1,160億資金活水

台股進入上市櫃公司股東會召開的高峰後，緊接著除息、填息大秀將登場。其中，本周將由台積電（2330）領軍，在13日除息3.5元，萬海、緯穎等37家接續跟進，預期將挹注台股1,160億元的資金活水，為台股後續的多頭行情，再添新助力。

根據統計，本周雖僅37家公司將除息，與全體1,845家公司相較，占比只有2%，但其中，牽動台股多空敏感神經的權王台積電將在13日除息3.5元，焦點公司還包括11日的台驊投控、勤凱、系統電、緯穎、昇陽半導體。

12日接續跟進除息的則有：福興、美亞、致茂、新產、惠普；13日還有迅杰、特力、耕興、力山、寶齡富錦、萬海、中再保；14日為太設、德律、杏昌等。

其中，每股現金股利最高的是緯穎42元、耕興10.5元、新至陞7.5元、杏昌7元、致茂6.6元、世界健身-KY 5.8558元，其它超過3元的還有新產、惠普、台驊投控、正基、台積電、德律、勝一、福興、嘉威等公司。

在整體將發放的現金股利總額方面，以台積電的907.6億元傲視群雄，緯穎的73.4億元居次，萬海的42億元第三。其它將發放超過10億元的，還有致茂、新產、中再保、耕興；5億至10億元的有勝一、德律、世界健身-KY、福興等公司。

而將於本周除息的37家公司，合計將發放的現金股利高達1,160億元，為台股近期最大的一筆資金活水，將為多頭帶來偏多的新動能，有助於後市行情再度創高走揚。

台新投顧副總黃文清指出，由於本周將除息、現金股利逾3元的公司，有15家，這些公司的除息、填息行情表現，不僅為同族群、接下除將除息的高股息股做出示範，也攸關台股在除息、填息旺季時的走勢。

針對台股後市展望，統一投顧董事長黎方國則認為，台股指數目前多空震盪劇烈，主要是受到短線漲多、以及國際股市變化牽動，尤其是資金流動造成影響，但基本面並未出現惡化，預期指數高檔震盪整理後，將使籌碼再度沉澱、投資價值浮現，配合相關除息資金的挹注，將有機會展開新一波多頭攻勢。