巴克萊看好2奈米需求強勁 台積電ADR上看170美元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台北國際電腦展（Computex）後，巴克萊證券進行總結，認為隨AI需求風起雲湧，未來2奈米需求強勁，將為台積電（2330）在2026年創造300億美元的潛在營收。因此，巴克萊將台積電ADR目標價由150美元調高13%至170美元（約新台幣1,096元，居外資圈最高），維持「優於大盤」評等。

巴克萊發布最新報告指出，在AI需求帶動下，以往先進製程率先用於智慧手機的趨勢，將由AI伺服器、高效能運算（HPC）等取代。由於HPC、資料中心等AI價值鏈驅動，這些AI晶片功耗很高，考量到節能效率與晶片效能，巴克萊預期未來2奈米需求強勁。

台積電預期2奈米將是一個「非常非常大」的製程。巴克萊分析，隨著資料中心超越智慧機，正在成為推升需求的驅動力，2奈米成長速度可能比3奈米快得多。

報告指出，美國應用材料公司認為，未來數年資料中心將成為推升需求的主力。巴克萊晶圓模型也顯示，從2027年起，資料中心/HPC會成為主要動力。有些法人更認為，最快今年這現象就會發生。因此，即使成本提高，晶圓代工廠也會致力於引進新製程。

巴克萊指出，雖然2奈米製程不會很快就推出，但到2026年底，2奈米預期占英特爾的三分之一產能。問題在於英特爾是否能符合進度？巴克萊給予「中立」評等。艾司摩爾（ASML）也可望受惠於2奈米強勁需求，巴克萊將其目標價上調4.3%，同樣給予「中立」評等。

AI 台積電 奈米

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