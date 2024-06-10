WWDC、黃仁勳支持台積漲價效應 法人：台股Q3上攻23,000

台股在輝達執行長黃仁勳訪台期間，指數大漲約800點、市值暴增2.2兆元後，短線上，多頭目光將聚焦在蘋果開發者大會（WWDC）；中線上，隨黃仁勳支持台積電（2330）漲價等效應逐步發酵下，法人圈喊出，第3季台股行情將上攻23,000點。

彙總多家法人機構的分析，台股至6月底前需注意的大事包括：首先，是蘋果將在10~14日召開今年度的WWDC，將向市場展示最新AI手機技術，使得今年度機皇iPhone 16系列將從AI產品中受益，攸關台股晶圓代工、組裝、PCB、鏡頭等供應鏈後市。

其次，聯準會將在13日凌晨宣布最新利率決策。雖歐洲央行、加拿大央行已率先宣布降息，但市場觀望主席鮑爾在會後記者會是否暗示9月啟動降息，及綜合委員間看法的利率點陣圖，是否釋放今年降息二次等訊息。

另外，AI巨擘之一的博通（Broadcom），將在13日召開法說會，該公司在網通領域布局完整，相關法說會的內容，預期也將帶動台股供應鏈新一波多頭走勢。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，黃仁勳在此次訪台期間，由於拋出支持台積電調漲高階晶圓代工價格等言論，市場預估台積電在9、10日新一年度的3奈米代工價格可能調高11%、4奈米調高3%、CoWoS調高20%。

目前外資、內資法人圈開始上修台積電今年、明年、後年每股稅後純益（EPS）目標至39元、48元、61元附近下，預期將激勵台股在第3季行情，指數有望挑戰23,000點、甚至更高的指數位置。

萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥指出，以外資圈目前陸續上修台積電目標價至逾千元的水準後，以其每上漲1元、貢獻大盤漲點約9點來看，預期在黃仁勳的價格立場支持下，將帶動指數上漲1,021點，台股來到23,000點並非難事。