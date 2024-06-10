上銀、亞德客目標價 美銀調降
大陸自動化產業經過二年修正期後，目前需求雖逐漸恢復，但仍不如預期，外資美銀證券據此調降2024年產業成長性預測，並調降上銀（2049）、亞德客-KY等相關廠商目標價。
美銀認為，大陸自動化產業今年雖可望較去年成長，但房地產、電動車電池、太陽能等需求仍相對不振，因而調降今年大陸自動化市場年增率預估，由4.1%降至2.5%；工廠自動化市場的成長幅度也由年增6.8%降至2.6%。
同時，日圓走弱也帶來海外市場挑戰。美銀分析，由於日圓大幅度貶值，使日本自動化企業產品出口更具競爭力，陸企爭奪新訂單恐面臨更多挑戰。
台系供應鏈中，美銀預期，由於線性滑軌與滾珠螺桿復甦需求低於預期，將帶來獲利下滑風險，因此將上銀評等由「買進」大降至「劣於大盤」，目標價由276元大降至195元，降幅29.3%。
雖偏好亞德客-KY，但因氣動元件與線性滑軌市占增加，因此給予「買進」評級，但基於大環境仍不振下，仍將目標價由1,280元小降至1,265元，降幅1.1%。
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