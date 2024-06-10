台股多頭 醞釀新攻勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

端午節慶今（10）日到來，台股節氣變盤說甚囂塵上。觀察歷年來走勢，端午節後，台股以跌勢居多，加上現階段指數創高後、多空交戰激烈，短線大盤恐將進入高檔震盪整理，傾向以時間換空間，醞釀第2季末較明顯的新一波多頭攻勢。

市場普遍關心端午後是否變盤。根據2009年至2023年為止的資料分析，15年來，端午節後一周收盤指數上漲七次、下跌八次，上漲機率為47%，下跌機率53%；端午節後兩周及一個月，收盤指數同樣是上漲七次、下跌八次，上漲機率同樣47%，下跌機率53%。

進一步觀察過去15年，端午節過後一周，台股平均漲跌幅為0.25%，端午節過後兩周及一個月，台股平均跌幅則分別為1.05%、0.41%。

整體而言，端午節過後的收盤指數漲跌變化，節後台股以跌勢居多。

但是若將時間拉長來看，15年來，端午節後二個月及三個月，收盤指數則轉變成同樣上漲九次、下跌六次，上漲機率60%，下跌機率40%，台股平均漲跌幅則分別為-0.08%、-0.38%，漲跌幅較為中性。

台新投顧副總黃文清指出，雖然歷來端午過後台股盤跌居多，但現階段大盤市場多頭氣盛仍存，配合基本面回升，中長線仍可以多頭看待。

台股 端午節

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