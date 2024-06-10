就市論勢／AI PC、手機、伺服器 吸睛

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

台灣主計處大幅上修今年GDP年增率預估值0.51%至3.94%，上修後超過中央銀行、中經院及台經院所預測的3.2%至3.38%。儘管去年民間消費成長率年增率8.19%，基期較高，但預期今年台灣民間投資與國外淨出口明顯反彈，將使經濟成長率優於去年。

主計處將今年的商品與服務出口及進口成長率上修為8.44%和8.53%，貿易淨出口對GDP成長的貢獻率由2月的0.59%大幅上調至1.04%，明顯高於去年的0.3%，是此次GDP成長率上修的主要影響因素。

投資建議

由於AI應用需求強勁，海外商品需求回溫，推動台灣景氣對策燈號持續升溫，4月景氣對策燈號上升至黃紅燈，是自2022年3月以來首見。這主要是由於設備進口、製造業產銷、批發零售等項目表現優於去年同期，領先指標增幅擴大，已連續七個月上揚。

隨電子業進入外銷旺季，若AI PC、AI手機等新科技應用能有效帶動消費者換機意願，且AI伺服器需求持續強勁，將有助於景氣穩定增長。建議投資者關注半導體製程升級概念的AI晶片供應鏈、AI PC／手機／伺服器相關零組件及組裝廠商等相關投資機會。

AI

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