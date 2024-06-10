一周盤前解析／航運、生技、紡織 可留意

台股上周五（7日）下跌44點、收21,858點，主要是市場傳出美國監管機關將針對輝達、微軟與OpenAI等科技巨頭進行AI產業反壟斷調查，外傳台積電（2330）也在名單內，造成股價壓回，拖累大盤走勢。

永豐投信投研團隊指出，在Computex結束後，緊接著是蘋果近日將舉行開發者大會（WWDC），全球聚焦蘋果在AI功能的更新，短線可留意蘋概股表現。台股加權指數則是受到台積電宣告庫藏股的消息激勵，回測月線後強彈，在下有月線支撐，上有前高壓力，且在基本面無虞下，預料大盤有望持續震盪向上，挑戰22,000點大關。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國勞動市場降溫，加上台積電股東會釋出漲價及股票回購利多，帶動台股走堅，雖因端午連假、美國周末公布非農就業等數據，市場轉趨觀望，但無礙長線格局。操作方面，AI族群短線利多鈍化，航運、生技、紡織等傳產族群可留意。