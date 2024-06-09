快訊

神秘力量？台灣黑科技「綠乖乖」登外媒 民俗專家揭密靈驗關鍵

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

台股周線翻紅漲684點 資金輪動健康、下檔支撐強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台北國際電腦展（COMPUTEX）會場。 歐新社
台北國際電腦展（COMPUTEX）會場。 歐新社

在連續多個交易日高度反應台北國際電腦展（COMPUTEX）登場、AI相關主題與美股走勢且創新高後，上周五台股雖然收黑，不過上周上漲684點，漲幅3.2%，周線轉為收紅。

永豐期貨表示，除了歐洲央行外，本周更早降息的加拿大央行，通膨同樣並未明確達標，加深聯準會今年降息的進程規劃。目前加權指數資金輪動健康，五日均量量能維持4,500億元之上，未來AI相關題材發酵有利指數發展。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，近期包括大盤、電子指數都持續走高，金融指數止穩；就產業狀況，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。

AI 半導體 台股

延伸閱讀

外資大逃殺 拒絕當韭菜 下半年快樂出航

法人鎖碼強棒領漲衝鋒 開發金、世界等仍有向上空間

外資領息6,800億台股迎活水 下半年再加碼重要資金動能

國泰證券6月投資觀點：AI、伺服器熱潮延燒 助下半年出口「旺季更旺」

相關新聞

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

輝達執行長黃仁勳6月來台參加台北國際電腦展（Computex），所到之處都吸引國內外媒體瘋狂追逐，而輝達股價也在黃的強力...

台積電股東會釋佳音、後市營運俏 3外資喊目標價1000元

台積電（2330）召開股東會，維持今年年展望不變，預估全年半導體產業成長率大於10%，晶圓代工大於20%，而台積電全年美...

法人鎖碼強棒領漲衝鋒 開發金、世界等仍有向上空間

台股在市場買盤的大舉加持下，指數上周再創歷史新高。法人認為，台股基本面、技術面、籌碼面三者兼備下，後續還有走高的機會，因...

外資領息6,800億台股迎活水 下半年再加碼重要資金動能

台股在美聯準會有望在9月開始降息，外資5月以來買超逾570億元，推升行情屢屢改寫歷史新高，隨持股比例拉高及上市櫃公司陸續...

本周台股／AI題材熱炒完畢？ 本周台股操盤「兩大會議」受關注

COMPUTEX（台北電腦展）炒熱AI題材，台股連續多個交易日高度反應，周線翻紅，以2萬1858點作收，周指數強彈684點，漲幅3.23％，盤中歷史高點也推進至2萬1970點。台股距離2萬2千點里程碑僅一步之遙，本周市場關注兩場會議。

AI、業績成長股 受青睞

隨上市櫃公司股東會、除息旺季報到，外資今年將豪取逾6,800億元現金股利。法人圈以外資近期操作趨勢推估，最有可能將資金轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。