台股周線翻紅漲684點 資金輪動健康、下檔支撐強

在連續多個交易日高度反應台北國際電腦展（COMPUTEX）登場、AI相關主題與美股走勢且創新高後，上周五台股雖然收黑，不過上周上漲684點，漲幅3.2%，周線轉為收紅。

永豐期貨表示，除了歐洲央行外，本周更早降息的加拿大央行，通膨同樣並未明確達標，加深聯準會今年降息的進程規劃。目前加權指數資金輪動健康，五日均量量能維持4,500億元之上，未來AI相關題材發酵有利指數發展。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，近期包括大盤、電子指數都持續走高，金融指數止穩；就產業狀況，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。