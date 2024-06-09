本周關注Fed最新利率預估 AI題材不滅、逢低布局美股

AI題材持續熱燒，使得上周美股走揚。本周需關注 FOMC 會議將在6月11至12日召開，預計將維持基準利率在5.25-5.5%不變，留意主席鮑爾針對經濟、通膨、利率、縮表等面向的看法，本次會議還將公布最新經濟預估摘要與點陣圖，若將今年降息次數從3月預估的三次下修至二次甚至一次，並且下修2025年降息次數，則偏鷹派訊息可能加劇市場震盪。

此外，蘋果全球開發者大會（WWDC）將在6月10至14日舉行，市場將聚焦在是否公布iOS 18系統升級與AI功能。

富蘭克林證券投顧表示，芝商所 FedWatch 數據（6月7日）顯示，預計首次降息時間在9月，接著於12月再次降息，然而，近期 FOMC 會議紀錄與聯準會官員們的談話大致體現了「2024年來通膨放緩進展不如預期，未能使他們對實現2%通膨目標更有信心」的觀點，持續重申應保持耐心且不急於降息，而6月11至12日將再次召開 FOMC會議並公布最新經濟預估摘要與利率點陣圖，若官員們將年內降息次數從三次下修至二次甚至一次，並且下修2025年降息次數，則此一鷹派訊息將代表高利率環境可能持續更長時間，進而加劇市場震盪。

富蘭克林證券投顧指出，輝達執行長黃仁勳重申下一次工業革命已經展開，企業與國家正與輝達合作，將斥資上兆美元把傳統資料中心改造成「AI工廠」，從伺服器、網路、基礎設施製造商再到軟體商，整個產業上下游都在為AI驅動的創新做準備，長遠來看，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，需求可望保持強勁，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體（HBM）、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將是初期最大受惠者，而能順利將AI應用於產品、軟體、服務並創造新營收和成長動能來源的公司也將受惠。

根據 Factset（6月3日）數據，2024年在S&P500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過18%，優於整體S&P500指數的11.3%，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。