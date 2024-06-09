松下涉足EV電池回收利用 法人估康普、美琪瑪等受惠

松下控股（HD）將攜手新創回收公司，將在2028年之前從純電動汽車（EV）廢舊電池中回收鎳、鈷、鋰等稀有金屬中，法人機構看好，國內的康普（4739）、美琪瑪（4721）瑪在萃取技術與回收布局。

法人機構表示，松下將與美國 Redwood Materials 合作，在五年內正式開展回收再利用，主要是可以確保瀕臨枯竭的資源，削減從資源開採到產品生產過程中排放的二氧化碳。在松下的純電動汽車電池上，鎳占到正極材料原料約九成，回收再利用將以鎳為中心來進行，也將對鈷和鋰展開探討。Redwood 將在美國內華達州的工廠裏實施。

該公司目前正從松下新能源內華達工廠產生的電池次品和廢料中回收稀有金屬，提供給松下新能源以外的企業。今後還將對廢舊電池進行再生利用，為了能供貨給松下新能源，兩家企業將加緊確立稀有金屬的高純度回收技術。

分析師表示，和礦石相比，廢舊電池的資源含量高，冶煉所花費的能源成本也比較低。隨著資源價格的變化，再生品可以變得相對便宜」。據稱，回收處理量「打算達到具有挑戰性的規模」，時間快的話，在2028年就將實現電池生產，無論是採用由礦石生產的稀有金屬還是再生的稀有金屬都達到同等成本。

看好康普、美琪瑪在萃取技術與回收布局，其中，康普集團業務涵蓋了電池材料、特用化學品、草酸以及稀土萃取，在電池材料方面，專注生產硫酸鎳，旗下天弘化學則以生產硫酸鈷為主，並跨足鈷金屬與原生礦的加工，多元化原料來源，並提取出所需的電池級硫酸鈷。

預估在今年下半年新產能將逐漸開出，以滿足電動車廠對於鈷、鎳金屬逐年增加的需求；考量其多樣化原料來源以降低供應風險、開始跨足電池回收材料業務，看好康普在鋰電池的國際化布局，開啟鋰電池的循環經濟。