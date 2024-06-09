台積電股東會釋佳音、後市營運俏 3外資喊目標價1000元

台積電（2330）召開股東會，維持今年年展望不變，預估全年半導體產業成長率大於10%，晶圓代工大於20%，而台積電全年美元營收21~26%，在受惠AI紅利，台積電的競爭力優於同業下，法人圈目前評等全數維持買進，其中，瑞銀證券重申1,000元目標價，並與花旗美邦、麥格理三家外資目標價來到千元價位。

台積電在日前股東會中宣示，占全球邏輯半導體製造（不含記憶體半導體）產值28%，其中，今年是台積電「健康成長的一年」，人工智慧AI需要的半導體技術，台積電受益技術領先、廣泛客戶群等優勢，2024年業績將逐季成長，以美元計算，台積電2024年營收預計成長20~25%。

同時，台積電的股利政策是扣除資本支出後，約70%的自由現金流發給股東，原則是每季現金股利，不比前一季低；每年現金股利，不比前一年低。台積電今年第1季現金股利為4元，較去年第4季的3.5元再調高，配息基準日訂為9月18日，除息交易日則為9月12日。

台積電今年成長動能來自 HPC 及N5、N3製程和 CoWoS 營收貢獻上揚，目前外資、內資預估全年每股獲利（EPS）將成長至37.1~40.7元區間，同時，所有的內資、外資機構評等都給予買進。

在目標價方面，除在上周摩根士丹利證券將目標價調升至980元外，目前外資的花旗美邦證券目標價最高，達1,030元，麥格理證券、瑞銀證券則都是1,000元，也是「唯三」將目標價調高至四位數的機構。另外，野村證券、高盛證券則是975元，而國內法人機構方面，最高的是群益的972元、永豐金960元。

而自自5月以來，內資、外資圈的目標價，最低的為920元，都在上周收盤價879元之上。