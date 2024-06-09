黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

輝達執行長黃仁勳6月來台參加台北國際電腦展（Computex），所到之處都吸引國內外媒體瘋狂追逐，而輝達股價也在黃的強力宣傳下，股價頻創新高，市值更衝上3兆美元，一度追上蘋果，成為全球第二大公司。台股也在黃仁勳效應帶動下，在6日攻上21,902點的歷史新高，大演「仁來瘋」行情。不過，據統計，三大法人在黃來台兩周期間合計大賣超過1,300億元，順勢下車，成黃此次來台的最大反差。

黃仁勳此次為參加 Computex 展， 5月27日即來台，期間話題不斷，先是破天荒帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等大老闆逛夜市，其後又聚集國內科技業14大咖於敦化南路古早味台菜餐廳吃飯，展現他凝聚國內大老闆的「神力」， 6月2日的台大演講更因為「挺台灣」的感動發言，讓全台這波「仁來瘋」衝上最高潮，期間不但輝達股價不斷創新高，台股也輕鬆再寫歷史高點， 整個台灣因這個「皮衣男」而喜氣洋洋。

不過，從黃仁勳抵台第一周三大法人買賣超數據來看，單周竟大賣超1,120億元，上周 Computex 舉辦的一周，三大法人單周也是賣超245億元，合計黃在台的兩周共賣超達1,365億元，其中外資賣超即達1,275億元，跟台灣同胞瘋狂追「勳」之舉，三大法人彷彿是有志一同找到下車良機。值得注意的是，三大法人在 Computex 登場的這周，青睞的也沒有「黃仁勳概念股」，買最多的反而是金融及傳產股。

外資上周賣超前十名個股依序是中信金（2891）、長榮航（2618）、中鋼（2002）、國票金（2889）、聯電（2303）、華邦電（2344）、宏碁（2353）、群創（3481）、仁寶（2324）、群益證（6005）。其中中信金單周賣超近20萬張居首，長榮航與中鋼也都在 10多萬張之列。以族群來看，與黃仁勳有關的宏碁與仁寶在內，其次是晶圓代工與面板二哥的聯電、群創，傳產股賣壓落在航空與鋼鐵王，而金融股達三檔也是賣壓重心所在。整體來看，上周中信金因為併購題材未有新進展，成賣超最大股，其他族群的調節分布也頗平均。

外資上周買超前十名個股依序是開發金（2883）、陽明（2609）、永豐金（2890）、聯強（2347）、泰金寶-DR、遠傳（4904）、國泰金（2882）、瑞昱（2379）、華航（2610）。其中開發金是唯一單周買超破20萬張的夯股，其次是陽明的14.7萬張。前十名中以科技股最多，其次是金融與航運股，科技股雖然占的席次最高，但多達都不在黃仁勳的供應鏈之列。

投信上周站在買方，與外資對作，前十名買超個股依序是長榮航、中信金、國票金、聯電、玉山金（2884）、正新（2105）、國產（2504）、群益證、京城銀（2809）、上海商銀（5876）。其中長榮航買超達23萬張居冠，中信金也買超近22萬張，前三名都有出現在外資賣超名單中，與外資形成你丟我撿。在族群上，投信偏愛傳產與金融，前十名即占9檔，聯電是唯一的科技股。

自營商上周賣超達220億元，前十名賣超股全部是ETF，其中00929復華台灣科技優息賣超達21.7萬張居冠，其次依序是00918、00919、00936、00632R、00878等5檔都有逾10萬張最多。