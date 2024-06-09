法人鎖碼強棒領漲衝鋒 開發金、世界等仍有向上空間

台股在市場買盤的大舉加持下，指數上周再創歷史新高。法人認為，台股基本面、技術面、籌碼面三者兼備下，後續還有走高的機會，因此獲法人強力鎖碼、且股價強勢大漲的15檔「領漲衝鋒股」，包括開發金（2883）、東元（1504）、世界（5347）等，將居6月交投主流。

美國5月非農就業人口激增、且薪資升幅顯著提高，通膨壓力仍持續。市場降低聯準會（Fed）在9月前降息的可能性，利率交換市場更預期Fed在12月前都不會降息，導致美國公債價格回跌，殖利率再度走揚。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，長期而言台股多頭趨勢不變，且AI仍是發展主流。

近期盤面資金聚焦大型權值股、航運、金融、車用電子、玻璃陶瓷、紡織相關等族群，後續可持續關注蘋果開發者大會（WWDC），找尋新品發布的相關概念族群。

15檔「領漲衝鋒股」 圖／經濟日報提供

篩選三大法人近十日買超逾5,000張、近十日漲幅超過10%，後市股價仍具上漲空間的「領漲衝鋒股」，有望成為第2季尾聲的交投主流，包括：開發金、新光金、泰金寶-DR、東元、世界、新興、力鵬、太子、聯上發、正德、四維航、國建、順德、冠德、名軒。

營建股自4月以來異軍突起，太子、聯上發、冠德、名軒更入榜前15強。法人分析，營建股近來強勢，主要原因包括：一、大都更題材發酵，吸引市場資金匯聚；二、房市交投熱絡，有助個股基本面表現；三、新台幣貶值弱勢，嘉惠資產營建族群的抗通膨優勢。

開發金5月自結稅後獲利22.72億元，今年前五月稅後獲利達129.11億元，較去年同期成長159%，每股盈餘0.77元。獲利成長主要由於投資市場回升，法人預期，台股多頭趨勢不變，開發金今年獲利將持續成長或維持高檔。

晶圓代工廠世界先進主要專注於8吋晶圓代工，目前擁有五座8吋晶圓廠，日前更宣布與恩智浦半導體（NXP）在新加坡興建12吋晶圓廠VSMC，由世界負責營運，母公司台積電提供技術授權，預計2027年開始逐步量產、2028年出貨，並於2029年完成5.5萬片月產能建置，營運前景看俏。



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