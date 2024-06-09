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AI、業績成長股 受青睞

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

隨上市櫃公司股東會、除息旺季報到，外資今年將豪取逾6,800億元現金股利。法人圈以外資近期操作趨勢推估，最有可能將資金轉進AI、業績成長等兩大族群，其中台積電（2330）、航海王等獲持續加碼機率最高。

觀察外資第2季以來動向，隨聯準會官員對降息看法多轉向鷹派，全球資金對聯準會遞延降息預期升溫，對台股也開始出現逢高獲利了結動作，全季迄今賣超922億元，終結去年第4季、今年第1季連二季大買逾千億元的操作。

不過儘管外資對台股賣超，但對看好個股持續大力加碼。其中買超逾百億元的有：台積電、長榮、瑞昱、陽明、緯穎、廣達等六檔，逾50億元的有聯發科、聯強、嘉澤、鴻海、國泰金、國巨、鈊象、開發金等。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，這些外資自第2季以來主要加碼個股，主要集中在AI、業績成長等兩大特色族群。

其中，AI股主要是因輝達亮麗的第1季財報、第2季優於國際大行預期的展望，同時微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等CSP巨擘上調全年資本支出，且特斯拉、蘋果等科技龍頭也將全力衝刺AI領域，外資加碼台股AI供應鏈趨勢暫不易改變。

航海王因紅海危機未解，帶動運價走高，法人估今年前三季獲利逐季走揚，也受外資青睞。外資取得今年逾6,800億元現金股利後，依操作趨勢，AI、業績成長股將是接下來加碼主流。

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