外資領息6,800億台股迎活水 下半年再加碼重要資金動能

台股在美聯準會有望在9月開始降息，外資5月以來買超逾570億元，推升行情屢屢改寫歷史新高，隨持股比例拉高及上市櫃公司陸續發放股利，初步估計外資今年領取的現金股利將逾6,800億元，成為市場最大贏家之一，也是下半年再加碼台股的重要資金動能。

台股過去一年多來，上市櫃公司雖面臨產業庫存調整影響，但在ChatGPT引爆生成式人工智慧（AI）需求，先進製程晶圓代工、高階封測、伺服器等族群業績躍進帶動下，去年獲利交出3.94兆元的歷史次高紀錄，僅次於2022年的4.28兆元。

隨著與AI關連度最高的台積電（2330）等供應鏈，甚至加碼發放現金股利，整體台股將派出的現金股利仍達1.86兆元，僅較2022年的2.05兆元下滑9.3%。

其中台積電全年發放的現金股利高達3,371億元，聯發科879億元、鴻海748億元。此外，發放逾200億元的還有聯電、中華電、中信金、廣達、富邦金、國泰金、日月光投控、兆豐金、長榮等。

隨外資開始大力加碼台積電、聯發科等，5月來買超573億元、一掃4月大賣1,495億元陰霾，帶動今年以來轉為買超450億元，台股並在上周再寫21,970點歷史新高。

外資領取現金股利逾50億元個股 圖／經濟日報提供

外資拉高個股持股比重，效益也反應在領取的現金股利上。根據統計，外資僅自台積電領取的現金股利即約2,517億元，從聯發科也將領得538億元，鴻海307億元，是外資領取現金股利最多的前三名。

超過百億元的還有日月光投控、中信金、聯電、台達電、廣達，在50億元至100億元的有聯詠、華碩、中租-KY、統一、國泰金、富邦金、玉山金、中華電、長榮等。總計外資今年可自台股提取的現金股利約達6,884億元，雖較前一年的7,276億元下降，但仍是過去十年高峰。

統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥表示，為與國際接軌，在政策推動下，上市櫃公司自2008年起陸續揚棄以往的股票股利、改以現金股利為主，也吸引外資持續加碼台股。隨年中各公司陸續發放現金股利，外資在逾6,800億元現金股利落袋後，將是下半年再加碼台股重要資金動能。



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