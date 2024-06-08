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「三作帳概念股」蓄勢待發 長榮航、金控股躍季底前交投亮點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨時序進入第2季末，包括投信、自營商、集團等法人季底作帳行情將開始啟動。篩選本季來，上市櫃公司或相關法人大舉鎖碼的個股，「三作帳概念股」股價蓄勢待發，包括長榮航（2618）、金控股等，將躍居季底前的市場交投亮點。

根據以往慣例，每逢3月、6月、9月與12月季底時，投信或集團通常會透過拉抬基金或母子公司持股股價，主要美化公司或基金持股的帳面績效，並提升季報表現，吸引更多投資人的注意。

不過，法人提醒，需要留意短期操作可能帶來的市場波動，以及其對長期投資策略的影響，建議在季底期間仍需留意市場異動，同時考慮公司或基金的長期基本面表現，而非單一依賴季報中的短期績效。

篩選第2季以來投信與自營商買超合計，且近五日股價上漲的15檔「三作帳概念股」，接下來將成為法人季底作帳的鎖定目標，投資人可趁市搭上美化績效列車，迎接波段行情，包括：長榮航、中信金、聯電、玉山金、第一金、世界、永豐金、國票金、國產、群益證、京城銀、元大金、遠傳、陽明、和碩。

長榮航成為目前最受法人親賴的標的。而在15檔具潛在作帳行情的標的中，金融族群不僅自第2季以來遭法人搶買，股價表現也同樣最受矚目，包括中信金、玉山金、第一金、永豐金、國票金、群益證、京城銀、元大金，共8檔。

法人解析，尤其13家金控公司在2024年前四月的累計獲利年增90%，主因在於台股相較2023年同期的價量雙漲，帶動資本利得及財務管理，以及經紀業務手續費收入的增加，進而推升2024年獲利的動能。

元大金 台股 自營商 長榮航

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