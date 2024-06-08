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電腦展激勵台股再創高峰 下週蘋果WWDC接棒

中央社／ 台北8日電
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引世界各地的業界人士前來參展。（記者曾吉松／攝影）
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引世界各地的業界人士前來參展。（記者曾吉松／攝影）

本週台北國際電腦展熱鬧滾滾，尤其「AI教父」輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，推升週四台股收盤指數衝上21902.70點，再創歷史新高。展望下週，法人看好蘋果WWDC開發者大會將接棒，今年股價相對遭冷落的蘋概股有機會重掌兵符。

台股重新上攻，加權指數單週大漲684.16點，漲幅3.23%。不過法人觀察，台股5日均量僅約新台幣4415億元，價漲量平，上櫃指數也僅上漲1.37%，漲幅不如上市公司，顯示市場失衡，主要漲幅集中在台積電等大型權值股。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸分析，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與台北國際電腦展（COMPUTEX），大幅推升近期科技股的投資熱度，包括伺服器、零組件等台廠供應鏈擔當要角。

展望下週，蘋果WWDC開發者大會預計台灣時間11日凌晨舉行，她看好蘋概股有機會接棒，重新吸引市場資金目光。

尹乃芸分析，之前蘋果被外界認為在AI應用布局方面明顯落後，市場期待發表會上能看到更多相關軟體與AI應用，根據外媒與券商預測，本次發表會將專注於iOS18作業系統與AI功能，包括照片修圖、智慧回信、SIRI與Safari AI化，以及雲端、資料中心元素和應用程式的提升等，有機會點燃接下來的iPhone 16手機換機潮。

AI 台股 蘋果

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