國泰金（2882）、京城銀（2809）…將受惠債券反彈利多？ 專家：股市上漲也有利債市

【文．玩股講客人】

美國公債殖利率

2024年是全球期待的一年，因為通膨終於得到控制，在經歷過2023年的經濟震盪後，眾多利空因素逐漸消化，經濟軟著陸的情況也符合期待。從各年期的美債殖利率來看，整體都高於4%以上，確實跟著基準利率上調。接著要提的是長短債死亡交叉這件事，根據過去經濟學家的回測統計，通常只要短債殖利率高於長債殖利率，就會發生崩盤或下殺，原因是短線資金都在出場，短債就一直賣賣賣，殖利率就會衝高，但長債因為要承擔的風險更高，理論上殖利率就必須更高，否則沒人要買。

不過關於公債殖利率死亡交叉這件事，已經發生質變，從近幾年的狀況來看，2022年上半年出現死亡交叉，不過大盤也殺到當年10月而已，2023年以後就開始反彈，但公債殖利率卻依舊維持死亡交叉，甚至現在的股市隨著NVDA、台積電行情大好，早就已經再創新高。有趣的事情就來了，當FED不需要啟動降息政策，市場資金就自動歸隊，股市也一直創新高，那麼FED還需要急著把自己手上籌碼放水出來嗎？換個角度來說，央行升息就是為了以後崩盤或經濟蕭條做預備，現在倒也沒這麼急迫，甚至可以再延伸一個思維，當股市大漲，投資人就能獲利出場，如果想轉入保守資產，不動產及債券不就是一個最理想的資金停泊處嗎？基於以上幾個論點來看，即便未來仍維持高利率，市場多頭依舊在，當債券受惠資金獲利出場或保守資金再回流時，加上FED從去年就一直想降息，這對債券來說自然是利多因子高於利空因子。

這次要談的就是債券反彈概念股，這當然包含卻不限於債券產品，我會以持有大量債券的公司為出發點，這除了可降低債券再發生利空的風險，也能跟著債市成長。

國泰金（2882）：壽險金控就是滿手債券

要說到債券型金控（我發明的名詞），當然要看的就是龍頭指標國泰金，因為每一家壽險公司保守投資都只能買債券，打開最新一季的2024年Q1資產配置現況，國外債券佔比高達61.7%，國內債券也有8.1%，合計差不多就已經來到七成左右，因此國泰金當然跟債券有很大的關聯性。

國泰金 (2882)每股淨值

既然確定國泰人壽主力投資債券，國泰金投資績效當然就要靠債券為主了，又因為壽險公司買入債券都是長期投資為主，這個就會納入淨值當中，所以每股淨值就可以看出國泰金的投資狀況。上面我幫大家抓出2022年至今的每季每股淨值變化，2022年第一季淨值是51.33元，但到了2022年第二季因為升息、通膨、戰爭出現，就開始急速縮水，第二、三季分別下修到29.9元、20.06元，當時真的很慘，才會導致一些債券金控在2023年停止配息，因為帳面虧損太多了，不過時間又拉回到2024年第一季，每股淨值已經重返前高來到53.13元，甚至比2022年年初更高，這就是債券反彈加上金控努力操盤所貢獻的績效。

接著還有一家特別的銀行是京城銀行，這家銀行跟同業不太相同，他們主要是靠投資獲利為主，打開2024年第一季資產負債表，關於金融資產的債券部位高達433.27億元，目前金融資產總金額是1,086億元、年增一成，所以債券行情好不好，對於一般銀行來說沒什麼差，但京城銀就要注意投資績效是否會影響淨值了。

京城銀 (2809)每股淨值

接著一樣看每股淨值，2022年第一季是41.77元，第二、三季也毫無意外分別下修至37.38元、35.81元，不過2023年就快速回血，每股淨值在2023年第三季回到41.76元已跟升息前的水準相當，2024年第一季更來到47.22元，如果債券持續回血，在京城銀操盤能力相對優異，加上股本又比大型債券型金控相對小，搞不好第二季或下半年就有機會看到5開頭以上。

股市上漲也是債市利多之一

從債券及總經角度來看，有沒有升息就現階段而言，也不是重點，只要股市持續上漲，那麼獲利出場的資金還是有機會持續湧入，畢竟股市高檔也會壓低殖利率，相對目前債券高殖利率幾乎是無風險，自然有機會帶動所有債券型金控反彈，另外像是潤泰集團包含潤泰新、潤泰全以及寶成聯合持有南山人壽，這當然也有機會跟著成長。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：債券反彈的最大利多來了！無論有沒有降息都無所謂？