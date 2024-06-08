台股小跌 資金轉進非電

台股昨（7）日在權值電子股及AI族群漲多休息，加上端午連假來臨，盤面觀望氣氛升溫，配合「積」情不再，加權指數狹幅整理，終場小跌44點、收21,858點作收，成交金額降至4,609億元；資金轉進點火非電族群和中小型股。儘管昨日小跌，不過全周仍大漲684點，漲幅3.2%，為近13周最大漲幅，周線由黑翻紅。

美股漲跌互見，輝達在分割前夕市值未能守住3兆美元大關，加上台北國際電腦展最後一天，台積電（2330）、聯發科、鴻海、廣達等電子權值股偃旗息鼓，散熱、伺服器在內等AI類股也拉回整理，使得行情開低收低。

盤面類股健康輪動，短線資金流出權值股，轉向非電族群，包括金融、傳產與中小型股。其中，電纜與機械漲幅超過3%，營建、缺電概念族群同樣表現強勢；而櫃買指數收上261.37點再創波段新高。

至於千金股則漲多跌少，緯穎、亞德客-KY、M31、世芯-KY、力旺、川湖、旭隼、創意以及弘塑收紅；嘉澤收平盤，餘均下跌，又以鈊象下跌4.15%最弱，檔數維持15千金不變。

集中市場三大法人合計賣超101.2億元，由買轉賣。其中，外資賣超98.5億元，由買轉賣；投信買超29.7億元，連六買；自營商賣超32.4億元，連八賣。八大公股行庫則買超13.3億元，由賣轉買。

展望後續行情，統一投顧董事長黎方國指出，持續看好台股未來表現，看好理由有四：一，下半年聯準會降息1-2碼，有利於資金行情；二，美國總總大選11月登場，有助於美股續強，而與美股相關係數高的台股亦有表現機會。

三，AI趨勢持續發酵中，輝達分割後有機會進入道瓊成分股，將迎接被動式資金，台灣輝達供應鏈也將跟著獲得表現機會；四，7-8月為台股的除權息旺季，看好快速填息表現。

就6月後續觀察重點，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等市場名師指出，包含美股表現、法說及股東會、聯準會動向、蘋果全球開發者大會（WWDC）、季底投信和集團股作帳、5月營收數據等，都將是左右行情變化的關鍵因子。