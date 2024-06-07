就市論勢／蘋概、散熱、製鞋 有看頭
盤勢分析
台股昨（7）日小跌44點，收21,858點，但無損本周台股多頭趨勢，在晶圓龍頭大廠創高帶動下，加權指數全周漲684點或3.23%。然本周三大法人僅投信加碼，單周買超255億元，自營商與外資連袂站在賣方，外資減持244億元，自營商調節263億元，三大法人合計賣超252億元。
輝達執行長黃仁勳來台，加上COMPUTEX等，推升科技股投資熱度，台股漲勢在全球主要股市中名列前茅。蘋果WWDC開發者大會也即將登場，之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後，因此市場期待發表會能看到更多相關軟體與AI應用。
投資建議
選股上，成長趨勢不變的散熱及伺服器可持續關注。另外可擇機重啟服飾、製鞋等相關個股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言