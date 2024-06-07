就市論勢／蘋概、散熱、製鞋 有看頭

經濟日報／ 尹乃芸（PGIM保德信高成長基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股昨（7）日小跌44點，收21,858點，但無損本周台股多頭趨勢，在晶圓龍頭大廠創高帶動下，加權指數全周漲684點或3.23%。然本周三大法人僅投信加碼，單周買超255億元，自營商與外資連袂站在賣方，外資減持244億元，自營商調節263億元，三大法人合計賣超252億元。

輝達執行長黃仁勳來台，加上COMPUTEX等，推升科技股投資熱度，台股漲勢在全球主要股市中名列前茅。蘋果WWDC開發者大會也即將登場，之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後，因此市場期待發表會能看到更多相關軟體與AI應用。

投資建議

選股上，成長趨勢不變的散熱及伺服器可持續關注。另外可擇機重啟服飾、製鞋等相關個股。

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