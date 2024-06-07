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台股本週漲3.23% 上市公司總市值進逼70兆元

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣集中市場指數今天跌44.32點，終場收在21858.38點，根據證交所統計，本週台股上漲684.16點，漲幅約3.23%。全體上市公司總市值達到新台幣69兆5735億元，較上週的67兆3902億元增逾2兆元，直逼70兆元大關。

產業別指數方面，本週以航運類指數上漲6.82%，漲幅最大；橡膠類指數下跌9.53%，跌幅最深。

本週未含金融類指數上漲615.42點，漲幅約3.33%；未含電子類指數上漲381.79點，漲幅約1.90%，未含金融電子類指數上漲265.48點，漲幅約1.65%。

本週全體上市股票成交金額為2兆1017億元，股票成交量週轉率為3.09%。其中成交金額前3名類股包括半導體類5079.95億元，占全體上市股票交易金額比重24.17%，其次是電腦及週邊設備類3253.70億元，交易金額占比15.48%，第3名是航運類2279.17億元，交易金額占比10.84%。

成交量週轉率前3名產業分別為資訊服務類10.71%、航運類10.09%，和其他電子類7.48%。

累計今年年初開盤迄今共103個交易日，集中市場總成交金額43兆224億元，市場日平均成交金額4176.94億元，股票成交量週轉率55.81%，股票日平均成交量週轉率0.54%。

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