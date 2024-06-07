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5月台股交易戶數較4月少逾8萬戶 投資人有退場跡象
據證交所統計，5月自然人成交值比重為54.8%，低於4月的56.29%，反觀外資成交值比重從4月的32.33%攀升至34.11%；另外5月台股集中市場有交易戶數393.25萬戶，比起4月401.44萬戶減少約8.19萬戶，顯示部分投資人有退場跡象。
證交所今天公布5月集中市場相關數據，ETF成交值占比4.6%，比起4月的5.79%明顯下滑。
3月國內掀起高股息ETF熱潮，元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）合計狂募超過新台幣2000億元，但一掛牌就破發行價，可能嚇退不少投資人。
不過5月集中市場定期定額投資金額128.17億元，比起4月的124.56億元再攀高，顯示投資人仍然愛台股，只是隨著指數攀高，部分投資人可能轉向定期定額方式分批買進。
根據證交所統計，5月台股集中市場成交量週轉率14.49%，高於4月的12.04%；5月當沖成交值占比36.89%、平均每日當沖戶數14.18萬戶，也分別高於4月的36.88%和13.04萬戶。
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