快訊

日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明2地區留意明顯雨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月台股交易戶數較4月少逾8萬戶 投資人有退場跡象

中央社／ 台北7日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

據證交所統計，5月自然人成交值比重為54.8%，低於4月的56.29%，反觀外資成交值比重從4月的32.33%攀升至34.11%；另外5月台股集中市場有交易戶數393.25萬戶，比起4月401.44萬戶減少約8.19萬戶，顯示部分投資人有退場跡象。

證交所今天公布5月集中市場相關數據，ETF成交值占比4.6%，比起4月的5.79%明顯下滑。

3月國內掀起高股息ETF熱潮，元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）合計狂募超過新台幣2000億元，但一掛牌就破發行價，可能嚇退不少投資人。

不過5月集中市場定期定額投資金額128.17億元，比起4月的124.56億元再攀高，顯示投資人仍然愛台股，只是隨著指數攀高，部分投資人可能轉向定期定額方式分批買進。

根據證交所統計，5月台股集中市場成交量週轉率14.49%，高於4月的12.04%；5月當沖成交值占比36.89%、平均每日當沖戶數14.18萬戶，也分別高於4月的36.88%和13.04萬戶。

台股

延伸閱讀

台股下跌44點 三大法人賣超108億元

5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

台股小跌44點傳金接棒穩盤 週線翻紅漲684點

6月台股期指漲24點

相關新聞

黃仁勳來台輝達股價創高 台供應鏈開趴僅這一檔跳獨舞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日抵台，統計至今輝達股價表現大漲145.76美元，漲幅13.69%，而台股共計上漲2...

COMPUTEX 加持！台股本周強彈684點 下周 WWDC 接棒

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，但無損多頭趨勢，本周指數強彈684.16點，周線漲幅3.23%；法人...

5月台股交易戶數較4月少逾8萬戶 投資人有退場跡象

據證交所統計，5月自然人成交值比重為54.8%，低於4月的56.29%，反觀外資成交值比重從4月的32.33%攀升至34...

電腦展之後還可以買什麼？ 法人指路這幾大類

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，本周指數上漲684.16點，周漲幅3.23%，在台北國際電腦展開幕，...

中國大陸自動化需求不如預期 美銀調降上銀、亞德客目標價

中國大陸自動化產業在經過二年的下行周期後，目前需求恢復疲軟且緩慢，不過受惠人工智慧產品動能影響，仍保有復甦機會。外資美銀...

本周台股千張大戶增32戶 大戶群居高思危

根據集保中心最新的統計資料，本周台股一度再創歷史新高，不過市場千張大戶僅較上周增加戶數32戶，並不算多，顯見大戶群已普遍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。