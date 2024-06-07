黃仁勳來台輝達股價創高 台供應鏈開趴僅這一檔跳獨舞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日抵台，統計至今輝達股價表現大漲145.76美元，漲幅13.69%，而台股共計上漲293.04點，漲幅1.3%，其中6日盤中、收盤再創新高；被黃仁勳點名的個股中以安控股慧友（5484）表現最為強勢，整體上漲63.64%，可說是最強黃仁勳概念股。

輝達股價自黃仁勳抵台後，從1,064.69美元一路狂飆，昨日收在1,210.45美元，漲幅13.69%，不過此期間台廠相關供應鏈卻表現平平，並未像上次來台一樣在股價上開啟一波漲勢，在此期間除慧友外，漲幅前10名未有黃仁勳概念股出現。

據統計，黃仁勳此次來台至今漲幅前10名的依序為，慧友、羅昇、大拓-KY、笙泉、尚茂、中櫃、時碩工業、光聖、鈞興-KY、宏碩系統。

黃仁勳此次除參加台北國際電腦展之外，還密訪供應鏈與固樁， 30日先設宴款待合作夥伴，預料鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電（2330）等都是座上賓，並將私下拜會台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家，也將特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後並與廣達集團高層見面。

慧友可說是最強黃仁勳概念股，7日持續跳空漲停開出後鎖死，連拉5根漲停，股價衝達41.4元，創2007年12月以來新高，排隊買單超過8,600張。

慧友因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，自結4月營收5,000萬元，年增60%，稅前淨利及本期淨利為1,800萬元，年增240%，每股純益0.26元。

慧友首季營收8,200萬元，稅前淨損1,100萬元，本期淨損1,400萬元，每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

黃仁勳抵台以來所到之處都被粉絲包圍，媒體更是密切報導他的相關談話內容，路透更形容黃仁勳在台掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮，更不用說，他在演講時點名感謝的43家上市櫃公司，股價也出現一波的上漲。

黃仁勳在演講時秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。