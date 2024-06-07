COMPUTEX 加持！台股本周強彈684點 下周 WWDC 接棒

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，但無損多頭趨勢，本周指數強彈684.16點，周線漲幅3.23%；法人表示，下周蘋果WWDC開發者大會即將登場 ，有望帶動蘋果換機潮並重新吸引市場資金目光。

本周三大法人僅投信加碼台股，單周買超255.04億元，自營商與外資連袂站在賣方，外資減持244.69億元，自營商調節263.24億元，三大法人合計賣超252.88億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台加上COMPUTEX等，大幅推升近期科技股的投資熱度，台股在本波多頭中受惠於「質」的提升，包括伺服器、零組件等都是台廠供應鏈擔當要角，因此台股漲勢在全球主要股市中名列前茅，不少AI相關族群股價更是一飛沖天。

另外，尹乃芸指出，下周蘋果WWDC開發者大會即將登場，之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後，因此市場期待發表會上能看到更多相關軟體與AI的應用，根據外媒與券商分析，本次發表會將專注於iOS18系統與AI功能，包括照片修圖、智慧回信、SIRI與Safari AI化等，以及雲端、資料中心元素和應用程式的提升，有望帶動蘋果換機潮並重新吸引市場資金目光。

尹乃芸分析，從企業動能的角度來看，持續獲利成長領先族群以AI為首，因而讓AI與非AI族群在資本市場與財務表現的差異化持續擴大，但因為短線相關股價漲幅已大且類股快速輪動，預料接下來市場將開始檢視相關數據變化，建議謹慎布局，惟長線多頭格局不變。

在選股上，尹乃芸建議，因應周期循環宜增加成長型類股比重，但因為目前各產業的復甦為選擇性，並非全面復甦的開展，成長趨勢不變之散熱及伺服器可持續關注，同時可聚焦營運相對位於谷底之個股，及科技股中的半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關，另外，可擇機建立AI復甦及完成去庫存、重啟備庫及新訂單的服飾、製鞋、E-bike等相關個股。