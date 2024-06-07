電腦展之後還可以買什麼？ 法人指路這幾大類

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，本周指數上漲684.16點，周漲幅3.23%，在台北國際電腦展開幕，多位AI大咖齊聚台灣，尤其是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所帶起的狂潮，可以說是把AI股炒熱到最高點，隨著電腦展結束，端午節過後的台股會怎麼走？還可以買什麼股？都是投資人關注的重點。

有法人認為，在台積電（2330）支撐下，台股加權指數應不致於大跌，但是個股則是不同，要留意漲多、本益比太高的個股；也有法人認為，端午節後的台股到9月間恐是區間走勢，預估大盤指數約在21,000點上下1,000點間震盪，至於買什麼？要看是中長期投資或是短線賺錢來決定，包括AI的電源供應、伺服器指標股、政策概念的儲能及風電族群、金融股等都可以留意。

台北國際電腦展本周登場，今年可說是眾星雲集，多位AI大咖齊聚台灣，包括掀起AI旋風的黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、美超微（Supermicro）總裁梁見後等人來台，都吸引市場及媒體的關注。

尤其是黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮來形容，被點名感謝的黃仁勳概念股也一度強漲，台積電在6日盤中創下899元天價，終場收894元，也是收盤新高價，台股大盤指數在6日一度衝達21,970.63點，創下新高，終場收在21,902.7點，寫下收盤新高。

台股7日休息，終場收黑，以21,858.38點收盤，但本周指數仍上漲684.16點，接下來在端午節後，台股將如何表現，是否出現端午變盤？在操作上該留意什麼？那些還可以買？該怎麼買？

證券分析師張陳浩表示，預期在端午節後至9月，台股沒有大題材來推升，應以區間表現為主，預期大盤指數約在21,000點上下1,000點；在布局的標的上該如何選擇？他指出，短線想賺錢可以留意政策題材，近期風電股及儲能相關的電力供應股可以關注。

張陳浩認為，風電股例如世紀鋼、上緯投控仍有表現機會，另外，已回檔整理的儲能相關股例如大亞、合機、榮星、華榮等可以留，至於重電股的華城、中興電可以等站上季線再進場布局。

張陳浩表示，美國FED何時降息將牽動美股及台股的表現，金融股也是目前可以買進的類股，包括國泰金、富邦金、中信金、新光金、台新金、玉山金等都可以留意；另外，中長線則可以布局AI股的兩個族群，一個是電源供應器的台達電及光寶科，一個則是指標股廣達、技嘉等，具有業績題材的修正股。

華南投顧董事長儲祥生表示，本周的國際電腦展可說是把AI股炒到最熱，但也有許多個股在電腦展期間就開始下跌，後續要留意的是有些個股漲得太高，要小心，預期在端午節過後的台股不致於大跌，主要是因為有台積電的支撐，但是個股就不一定了。

儲祥生指出，在操作上需要謹慎因應，可以布局的標的則是高檔修正很大、且具有基本面支撐的公司，例如IP股就可以留意，有業績的AI股有壓回也可以留意。