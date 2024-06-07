快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

望隼5月營收創同期新高 亨泰光寫同期次高

中央社／ 台北7日電

隱形眼鏡雙雄望隼、亨泰光5月營收雙報喜。望隼受惠日本及中國客戶因應備貨需求的訂單回流，創歷年同期新高；亨泰光因國內診所通路銷售業績持續提升，及亞太地區市場業務快速成長，創下歷年同期次高。

望隼5月營收為新台幣2.6億元，年增37.72%；今年前5個月營收12.8億元，年增49.46%，單月和累計營收雙創同期新高。

望隼指出，受惠耕耘日本及中國市場有成，望隼的代工市占率持續攀升，望隼今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

亨泰光今天公告5月營收達5897.9萬元，年增3.32%，創同期次高。亨泰光表示，大陸銷售受消費景氣疲軟影響，不過5月營收仍年增3.32%，主要因耕耘診所通路有成，台灣市場以產品技術門檻較高的角膜塑型片（俗稱OK鏡）為主要研發產品，以及護理產品銷售金額持續增長。

亞太地區在品牌效益助攻下，業績呈現跳躍式成長，5月馬來西亞業績年增破11%，亞太其他地區銷售業績更較去年同期大幅成長2倍以上，此外澳洲子公司也開始貢獻營收。

亨泰光表示，拓展亞太地區布局是重要發展策略之一。馬來西亞子公司今年5月OK鏡銷售業績年增約18%，目前正進行硬式隱形眼鏡護理產品的取證作業，預計2025年第3季取得產品註冊證後，可望進一步推升OK鏡、高透氧硬式隱形眼鏡（RGP）及護理產品的套裝銷售業績。

營收 護理 馬來西亞

延伸閱讀

中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

廣達營收／5月1012.99億元、年月暴增 重回千億大關

5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

台塑四寶5月營收皆成長 台化年增34.8%、台塑化月增25%

相關新聞

台股下跌44點 三大法人賣超108億元

台股7日拉回休息，早盤以21823.62點開出，終場收在21858.38點，下跌44.32點，跌幅0.2%，成交量4,5...

台股連假前觀望 三大法人賣超108億元

端午連假前台股陷入觀望，根據證交所統計，今天三大法人合計賣超新台幣108.73億元，台股終場小跌44.32點，收在218...

黃仁勳來台輝達股價創高 台供應鏈開趴僅這一檔跳獨舞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日抵台，統計至今輝達股價表現大漲145.76美元，漲幅13.69%，而台股共計上漲2...

COMPUTEX 加持！台股本周強彈684點 下周 WWDC 接棒

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，但無損多頭趨勢，本周指數強彈684.16點，周線漲幅3.23%；法人...

中國大陸自動化需求不如預期 美銀調降上銀、亞德客目標價

中國大陸自動化產業在經過二年的下行周期後，目前需求恢復疲軟且緩慢，不過受惠人工智慧產品動能影響，仍保有復甦機會。外資美銀...

電腦展之後還可以買什麼？ 法人指路這幾大類

台股7日收在21,858.38點，下跌44.32點，本周指數上漲684.16點，周漲幅3.23%，在台北國際電腦展開幕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。