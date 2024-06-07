富時指數半年度調整 這檔散熱股納入0050
富時羅素7日公布臺灣50指數半年度審核結果，成分股納入奇鋐（3017）、刪除彰銀；臺灣高股息指數新增中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融，刪除友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電 ，相關調整自6月21日收盤後生效。
臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2024年5月27日資料審核結果如下，彙總說明如下：
一、臺灣50指數：成分股納入奇鋐、刪除彰銀，候補名單包括技嘉、創意、英業達、萬海、 陽明。
二、臺灣中型100指數：成分股納入世紀鋼、彰銀、藥華藥、東陽，刪除奇鋐、貿聯-KY、福懋、景碩，候補名單包括群益證、群電、長榮鋼、國產、國票金、愛山林、神達、櫻花建、漢唐、慧洋-KY。
三、臺灣資訊科技指數：本次無新增成分股，但刪除貿聯-KY、景碩、旭隼等三檔。
四、臺灣發達指數：成分股納入世紀鋼、藥華藥、東陽、旭隼，刪除福懋一檔。
五、臺灣高股息指數：成分股納入中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融，刪除友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電。
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