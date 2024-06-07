COMPUTEX超「輝黃」 AI聚光台灣半導體

隨著COMPUTEX（台北電腦展）周五閉幕，輝達執行長黃仁勳將離台，台股本周在AI光芒下，再攻歷史天價，距離2萬2千點的歷史里程碑，僅一步之遙。台股周五近關情怯，收盤2萬1858點，小跌0.2％。國泰投信指出，近期台股還是多頭，全球PC市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常，預計今年下半年將進入AI新時代，樂觀看待長線布局。

此次回台颳起更大旋風的黃仁勳說，全球正在經歷一場AI工業革命。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，輝達近期曝光量拉滿，包括股票拆分計畫將在7日美股收盤後正式生效，有利於更多投資人買進。

不過，輝達一拆十分割股票案，原本被市場視為利多，但因傳出黃仁勳有意出售部分持股，導致輝達股價6日以1209.98美元收盤，跌幅1.18％，法人也提醒激情過後的漲多拉回。

回到基本面，梁恩溢指出，輝達與多家台灣知名科技大廠深度合作，包括台積電、鴻海、廣達等，讓投資人更期待輝達超級晶片GB200問世，台灣也將在AI時代下將持續「輝黃」。

梁恩溢表示，台股聚光AI市場，其核心半導體產業分工精細，且在企業規模上有大者恆大特性，由於AI算力開發需要投入大量資金且分工精細，因此龍頭企業更容易獲取資源，在AI產業鏈中脫穎而出。

黃仁勳合體COMPUTEX，將AI題材炒熱到最高點，這在黃仁勳來台前，法人也沒有預料COMPUTEX這一場既定的、一年一度的電腦展覽題材，可以推升台股到再寫紀錄，隨著展覽閉幕，黃仁勳離台，AI將暫時降溫，加上台股累積漲幅已大，別忘央行總裁楊金龍提醒的「居高思危」。