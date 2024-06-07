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台股下跌44點 三大法人賣超108億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股7日拉回休息，早盤以21823.62點開出，終場收在21858.38點，下跌44.32點，跌幅0.2%，成交量4,516.02億元，三大法人賣超108.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超98.54億元，投信買超22.23億元，自營商賣超（合計）32.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.74億元，自營商（避險）賣超29.68億元。

權王台積電（2330）早盤以885元開出，終場收在最低879元，下跌15元，跌幅1.67%，聯發科（2454）同樣呈現下跌，早盤以1290元開出，終場收在1275元，下跌15元，跌幅1.16%，鴻海（2317）則是以平盤177.5元做收。

三大法人 自營商

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