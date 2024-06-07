快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

台股小跌44點傳金接棒穩盤 週線翻紅漲684點

中央社／ 台北7日電

台股經昨天創高後，今天拉回整理，不過類股輪動快速，傳產、金融挺身而出穩盤，台股下檔支撐強勁，集中市場指數終場小跌44.32點，收在21858.38點，守穩所有均線之上，成交值新台幣4516.02億元。台股週線翻紅，本週上漲684.16點。

權值三雄今天休兵，台積電終場下跌15元或1.68%，收在最低879元；聯發科下跌15元或1.16%，收1275元；鴻海則收在平盤價177.5元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週末專題演講，點名107家「AI台灣隊」，熱門的散熱雙雄意外不在榜上，引發市場聯想，奇鋐、雙鴻今天股價持續偏弱，收盤分別大跌40元和64元，收在620元和731元，跌幅皆超過6%。

台股今天科技休兵，傳產、金融接棒，營建族群今天股價一片紅通通，鄉林、聯上發股價攻上漲停板，京城盤中也一度亮燈漲停，終場上5.1元或9.07%，收在61.3元。國建、國揚、太子、龍邦、日勝生等也都大漲超過半根停板。

重電股經過近1個月回檔整理，今天再度轉強，亞力攻上漲停板118元，華城、中興電也都大漲超過8%。

金融股也挺身而出，今天普遍收紅，新光金上漲0.35元或3.73%，終場收在9.73元，其他像是華南金、富邦金、國泰金、開發金、台新金、國票金、第一金等漲幅也都超過1%。

台股輪動快速，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪看好電子、金融、傳產良性輪動，有利維持台股多頭氣勢，電子股接下來還有戲，包括輝達股票分割、蘋果WWDC開發者大會等題材，有望為台股續添多頭柴火。

台股 漲停

延伸閱讀

00946、006208、0050…台股都快22000點 什麼ETF還能買？存股達人點名2檔：跟著大盤飛高高

曝新北已接觸輝達高層 侯友宜：讓他們了解投資優勢

外資大逃殺 拒絕當韭菜 下半年快樂出航

電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回

相關新聞

台股震盪跌44點收21,858點 台積電跌15元收879元

台股7日收復紅K、並站上所有均線，收盤指數21,858.38點，跌44.32點、跌幅0.20%，成交金額4,516.02...

電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回

AI效應加持，台股6日大漲417.82點，終場收在21902.70點，再創歷史新高。不過隨著台北國際電腦展（COMPUT...

台股開盤跌79.08點 台積電跌9元開885元

台股7日開盤跌79.08點，開盤指數21,823.62點；台積電（2330）以885元開盤、跌9元。

台股上演軋空秀 權王、股王、航海王領軍攻高

台股昨（6）日在外資回補215億元，由權王台積電、股王信驊、航海王貨櫃三雄領頭衝高，上演軋空走勢，終場漲417點，收在2...

台積目標價…大摩喊到980元 樂觀情境股價上看1,180元

台積電晶圓漲價有望獲得大客戶輝達（NVIDIA）認同，摩根士丹利證券（大摩）領頭按讚，指稱台積電可能在今年9月到10月敲...

台積領漲 台股將戰2萬2

輝達（Nvidia）近期股價漲勢氣勢如虹，五日大漲百分之五，市值一舉衝破三兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。