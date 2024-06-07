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台股震盪跌44點收21,858點 台積電跌15元收879元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股7日收盤指數21,858.38點，跌44.32點。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
台股7日收盤指數21,858.38點，跌44.32點。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

台股7日收復紅K、並站上所有均線，收盤指數21,858.38點，跌44.32點、跌幅0.20%，成交金額4,516.02億元。反觀，櫃買指數開高走高，收漲0.77%，顯現台股人氣持續熱絡。台積電（2330）收879元、跌15元。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於今日下午落幕，反觀AI族群漲跌互見，包括創意（3443）、高力（8996）、健策（3653）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、智原（3035）等走強；不過研揚（6579）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、聯發科（2454）等回檔整理。其中，記憶體族群表現突出，包括：晶豪科（3006）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。

台股盤面上，強勢族群以電器電纜指數表現最為強勢，包括華榮、合機、榮星、大山、宏泰、華電、華新等；重電族群也集體群攻，如亞力、中興電、華城、森威能源、士電、上緯投控、東元等。

營建族群也強勢上衝收紅，包括三發地產、皇昌、鄉林、聯上發、上曜、京城、國建、大將、日勝生等；運動休閒族群的豐泰、拓凱、大魯閣、美利達、巨大、桂盟等；紡織族群的台南、東和、儒鴻、力鵬、宏裕、南紡等表現亮眼。

歐洲央行（ECB）6日一如市場預期，宣布啟動降息，罕見地率先、而非尾隨美國聯準會（Fed）調整利率政策。法人預期，ECB既已出手，Fed降利率的時點應該也不遠了。

統一投顧分析，ECB宣布5年來首次降息後、歐股昨晚呈現正面反應上漲。另外，美國政府傳將調查微軟、輝達（NVIDIA）、OpenAI是否壟斷AI產業，也使得近期漲幅較大的費城半導體指數呈現回檔。

台股短線雖再度創下新高，但端午節連假在即，成交量並未明顯放大，顯示追價意願有限。短線台股雖創高，但類股輪動快速，操作難度提高，建議布局須謹慎；長線台股多頭趨勢不變，布局建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、AI PC概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。　

台股 美國聯準會

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