台股開盤跌79.08點 台積電跌9元開885元

台股7日開盤跌79.08點，開盤指數21,823.62點；台積電（2330）以885元開盤、跌9元。

凱基投顧表示，周四（6日）台股跳空開高走高，一舉突破缺口反壓，且再創歷史新高，日KD指標50附近交叉向上，成交金額稍稍擴增至4,760億元，未見明顯失控，技術面均線、型態、指標、量價皆有利於多頭。

回顧今年以來，台積電出現急漲帶動集中市場創高的經驗，如2/15、3/8、4/9、5/23，大盤在創高後皆進入整理格局，且皆在一至兩周內至少回測10日均線。

操作上建議，本次集中市場創高後，短線必須提防進入震盪整理，下檔觀察10日均線支撐力道。觀察台股盤面結構，盤面結構「拉積」再現，電子股盤面結構進入重新調整，短線聚焦5月營收題材；金融股跟進上漲，扮演大盤助攻角色；非金電聚焦成交比重持續攀升的航運股，以及進入旺季的成衣股。

周四（6日）美股四大指數：道瓊指數收盤為38,886.17點，漲78.84點、漲幅0.20%；S&P500指數跌0.02%；那斯達克指數跌0.09%；費半指數跌0.86%。台積電ADR回落0.5%。

在債券市場，基準 10 年期美國國債收益率從周三的4.289%跌至4.280%，連續六個交易日下跌。是2023年4月以來最長的連跌走勢。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為9月降息的可能性為68%，全年可能降息約兩次，倫敦證券交易所集團(LSEG)數據的預測也類似。接受路透調查的分析師也預計會有兩次降息。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，美國經濟數據表現分歧，勞動市場出現降溫跡象，市場重新燃起對聯準會降息的希望，加上AI熱潮效應，持續激勵市場情緒，整體美國主要科技股走高，樂觀的情緒也將使美股維持多頭格局。

三大法人昨單日買超244.9億元，其中，外資在接連多日站在空方後，強力回補215億元，終止連二賣，主要敲進台積電、聯發科（2454）、開發金（2883）、瑞昱（2379）、智邦（2345）等，金額在20.4億至132.3億元不等；外資在台指期留倉淨空單大減5,918口，降至10,528口，為近七日最低。

統一投顧指出，根據選擇權金流，外資布局0.92億元的偏多部位，自營商則布局了0.26億元的偏多部位。在選擇權未平倉部分，6月W2周選擇權的賣權最大未平倉上升100點至21,500點，買權最大未平倉上升150點至22,000點，顯示最大OI區間上移，偏向多頭。

在期貨方面，外資夜盤減少了2,002口空單，日盤則大幅減少了5,684口空單，未平倉淨空單降至-11,344口。十大特定法人也大幅減少了5,136口空單，使其未平倉空單降至-8,410口。