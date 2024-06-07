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電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回

中央社／ 台北7日電
2024台北computex 電腦展。記者林俊良／攝影
2024台北computex 電腦展。記者林俊良／攝影

AI效應加持，台股6日大漲417.82點，終場收在21902.70點，再創歷史新高。不過隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）今天即將閉幕，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳將賣股，法人提醒投資人得提防激情過後的漲多拉回。

投資人靜候美國就業市場數據出爐，華爾街股市主要指數週四收盤漲跌互見，但幅度不大。道瓊工業指數終場上漲78.84點或0.20%，以38886.17點作收；標普500指數微跌1.07點或0.02%，收5352.96點。科技股為主的那斯達克指數下滑14.78點或0.09%，收17173.12點；費城半導體指數下跌45.76點或0.86%，收5301.68點。

值得注意的是，AI晶片教父黃仁勳傳出有意賣掉手中部分持股，受此影響，輝達6日盤中股價一度下挫3.3%至1183.32美元，終場跌幅收斂下跌14.42美元或1.18%，收1209.98美元。

另外台積電ADR經過5日大漲之後，昨晚也回跌0.85美元或0.52%，收在162.07美元。

法人分析，雖然昨天台股指數收盤又創新高，但仔細觀察，昨天下跌公司家數是上漲家數的2倍，顯示台股走勢有點失衡，又是台積電上演一個人的武林。

本週由於台北國際電腦展登場，加上黃仁勳旋風橫掃，把AI題材炒熱到最高點，但COMPUTEX今天即將閉幕，且市場傳出黃仁勳有意賣股的消息，短線AI題材可能暫時降溫，加上台股短線漲幅不小，提醒投資人居高仍須思危。

台股指數 黃仁勳

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