永豐金證券舉辦2024年第2季產業投資論壇

台北國際電腦展(Computex)登場，AI產業熱度再度升溫，永豐金證券6月6日舉辦第2季產業投資論壇，安排6場專題演講，並邀請15家上市櫃公司參與，共吸引近500位機構投資人與會，持續關注今年投資大趨勢-AI，包括生成式AI發展、AI資料中心趨勢與人工智慧。

永豐金證券表示，2024年被定義為人工智慧(AI)元年，美國股市與AI龍頭Nvidia創歷史新高，AI概念股與半導體族群持續成為投資市場主流。雖然投資人對於FED降息預期不斷向下修正，從去年底的六次減少至三次，但近八成企業獲利超出預期，經濟數據表現出韌性，強勁的美國經濟以及預防性降息的預期，反而推升美國股市上漲，加上科技巨頭率先增加資本支出，帶動生產力提高將有助於推升美國經濟成長率與企業獲利，對於全球股市將有正面幫助。

此外，台積電（2330）第1季法說會雖然透露半導體市場復甦腳步不如預期，但AI相關需求仍獨領風騷，預期未來五年伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，加上Nvidia最強晶片GB200提前報到，相關供應鏈都可望受惠。中長線來看半導體上下游與AI概念股、IP相關等仍是法人關注的重點產業，另外也可留意包括重電、航運、生技醫療器材、風電等業績成長與谷底復甦的產業。

活動中邀請多位行業專家，針對「剖析先進封裝技術與應用發展」、「AI資料中心市場發展」、「語音AI大時代來臨」、「生成式AI以及Copilot帶來的產業現況與未來」、「區塊鏈及人工智慧發展之產品新趨勢」、「氫能源燃料電池暨各國車廠發展現況」等議題，提供深入淺出的產業趨勢演講，讓與會的機構法人能了解整體的市場輪廓，並安排了包括鴻海（2317）、達發、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、精測（6510）等多家重要科技公司針對今年科技業展望與機構法人進行交流，了解各家公司所屬的產業趨勢。

永豐金證券表示，今年為美國總統大選年，在降息預期與總統選舉政策等利多加持下，若指數逢拉回時仍建議站在買方。此外透過每一季投資論壇，期望為投資者抓緊最新的產業趨勢脈動與變化，提供前瞻的產業指引。