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台股Q3若拉回要勇敢進場 張錫：高點落在第4季

經濟日報／ 記者高瑜君╱台北報導
國泰投信董事長張錫。 （聯合報系資料庫）
國泰投信董事長張錫。 （聯合報系資料庫）

台股昨（6）日以21,902點作收，再創新高。國泰投信董事長張錫對於台股後市仍抱持樂觀態度，尤其看好輝達（NVIDIA）、台積電兩大AI霸主「沒有對手」，產業未來五年沒有烏雲，但提醒漲多是短線最大的利空，建議若股市第3季有拉回要勇敢進場布局，參與第4季指數再創新高行情。

張錫昨天出席國泰投信舉行的「2024下半年投資展望」記者會。他直言，現在的半導體晶片宛如1970年代的石油一樣，建議長線抱半導體，利用AI創造財富自由。

他說，現在台股漲到近22,000點，確實已經漲了不少，但AI這個大趨勢才剛剛開始，以長線角度來看，目前仍然便宜；但短線累積不小漲幅，而在股市漲多就是最大利空，研判還是有可能進入整理階段，第3季適當回檔休息，低點看2萬點、季線是初步支撐，就算跌破，至多也在半年線19,000點附近。

「適時的回檔修正整理，才有第4季再上衝的力道。」張錫看好今年高點會落在第4季，對指數高點不預設立場；目前AI半導體第一、二局賽才剛開打，明年隨著產能開出及進入大量出貨，才是真正大舉成長及爆發的一年，樂觀看待未來台股長期表現。

在投資建議上，張錫認為，個股波動大、加上真假AI難辨，建議採取定期定額方式布局ETF，像是含有輝達、台積電在內的國泰費城半導體適合作為傳家寶，參與大成長趨勢的關鍵。

台股方面，具台股代表的市值型國泰台灣領袖50（00922），亦或是持有輝達執行長黃仁勳演講的背板股近八成的國泰台灣5G+等ETF亦可以留意。

台股 國泰

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