快訊

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

台積目標價…大摩喊到980元 樂觀情境股價上看1,180元

經濟日報／ 記者張瀞文、編譯劉忠勇／綜合報導
大摩將台積電目標價從928元上調到980元，樂觀情境更可上看1,180元。 路透社
大摩將台積電目標價從928元上調到980元，樂觀情境更可上看1,180元。 路透社

台積電（2330）晶圓漲價有望獲得大客戶輝達（NVIDIA）認同，摩根士丹利證券（大摩）領頭按讚，指稱台積電可能在今年9月到10月敲定2025年新晶圓價格，漲價有利台積電獲利提升，故將其目標價從928元上調到980元，樂觀情境更可上看1,180元。

彭博彙整數據顯示，不過短短一周，分析師對台積電台灣普通股目標價便由951元升至968元，甚至更高，台積電ADR目標價也由163.4美元調升至 164.6美元以上。

巴克萊分析師即看好隨著半導體應用的領導地位由智慧手機轉向資料中心，即將量產的2奈米應用步調會比預期更快，「2奈米需求強勁，對台積電是一大利多」。巴克萊將台積電ADR目標價由150美元調高至170元，維持「加碼」評級。

近期市場又傳出台積電希望漲價消息，大摩5日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）投資人午餐會，詢問輝達執行長黃仁勳對台積電希望漲價的看法。黃仁勳回答：「我認為台積電價格太低了」，「台積電對全世界和科技業的貢獻，從財報來看是委屈了。」

黃仁勳後來接受媒體訪問時又說：「我認為台積電對產業的貢獻真的很巨大，而漲價，我想這符合他們（台積電）所給予的價值，所以我非常高興看到他們成功。」

大摩在台灣時間6日凌晨發出最新報告，引述黃仁勳認為台積電晶圓價格太低評論，分析是因為輝達管理階層承認台積電有助去除最大風險因子之一，也就是晶圓生產。雖然輝達並沒有確認調漲時點或幅度，但有表示CoWoS先進封裝應會漲價。

大摩估計輝達占台積電今年營收比重達10%，如果輝達接受漲價，其他AI半導體大客戶也可能跟進。供應鏈調查顯示，台積電 2025年的晶圓價格可能會在今年9月到10月敲定。

大摩認為，受3奈米稀釋效益、電力成本上漲及設備轉換成本影響，台積電下半年毛利率可能下滑。台積電需要提高晶圓價格，才能將2025年及2026年毛利率維持在目標53%以上。

大摩基本假設為，未來兩年，台積電3奈米製程平均價格將調高11%，4奈米製程將調高3%，CoWos可能調高20%。這樣一來，台積電2025年毛利率可能恢復到53%至54%。大摩報告中對台積電今年預估每股純益維持38.42元不變，預估2025年從48.03元微降到47.91元，但將2026年預估每股純益從57.69元上調60.99元，目標價跟著上調近6%到980元。

台積電 大摩

延伸閱讀

穿學士服完美cosplay？撞臉年輕版黃仁勳 KID曬照：你們知道太多了

隔日沖六法第三式：一鳴驚人

輝達擬在台設研發中心 陳光復：澎湖積極爭取

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

相關新聞

台積領漲 台股將戰2萬2

輝達（Nvidia）近期股價漲勢氣勢如虹，五日大漲百分之五，市值一舉衝破三兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，...

上市櫃持股申讓攀高 金額衝161億元

5月報稅畫下休止符，因應繳稅需要，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，5月至今持股申讓超過27.1萬張，總申讓金額衝破...

鎳價跌 不銹鋼廠有壓

國際鎳金屬行情重摔，現貨鎳價單日跌逾4%，近一周跳水10.8%，每公噸落到1.8萬美元，為二個月來最低，不排除持續下探。...

台股三王領軍 上演軋空秀 權王、股王、航海王領軍攻高

台股昨（6）日在外資回補215億元，由權王台積電、股王信驊、航海王貨櫃三雄領頭衝高，上演軋空走勢，終場漲417點，收在2...

台積目標價 大摩喊到980元 樂觀情境股價上看1,180元

台積電晶圓漲價有望獲得大客戶輝達（NVIDIA）認同，摩根士丹利證券（大摩）領頭按讚，指稱台積電可能在今年9月到10月敲...

台股Q3若拉回要勇敢進場 張錫：高點落在第4季

台股昨（6）日以21,902點作收，再創新高。國泰投信董事長張錫對於台股後市仍抱持樂觀態度，尤其看好輝達（NVIDIA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。