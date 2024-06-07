快訊

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

台股上演軋空秀 權王、股王、航海王領軍攻高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（6）日在外資回補215億元，由權王台積電（2330）、股王信驊、航海王貨櫃三雄領頭衝高，上演軋空走勢，終場漲417點，收在21,902點歷史新猷，單日漲點及漲幅均為4月25日來最大。

台股昨日強勢創高，在主要亞洲股市表現最為亮麗，累計今年以來大漲3,971點，漲幅22.1%，在亞股名列前茅，相較全球主要股市，僅次於費半指數的28%。

統計台股昨日寫下四大紀錄，首先是集中市場盤中最高21,970點及收盤21,902點，均為史上新里程碑；第二為集中市場市值增至69.7兆元及上市櫃合計市值攀升至76.1兆元，同步改寫歷史高點。

第三為上市電子類股指數盤中最高1,166.9點及收盤1,160.9點，都創下歷史新高紀錄；第四是台積電盤中最高899元、收盤894元及市值23.1兆元，均締造新猷。

三大法人昨單日買超244.9億元，其中，外資在接連多日站在空方後，強力回補215億元，終止連二賣，主要敲進台積電、聯發科、開發金、瑞昱、智邦等，金額在20.4億至132.3億元不等；外資在台指期留倉淨空單大減5,918口，降至10,528口，為近七日最低。

投信受惠投資人參與高股息ETF除息熱潮，單日持續買超59億元，連五買、累計挹注233.6億元買盤；自營商賣超29.1億元，連七賣、累計賣超389.7億元；八大公股券商逢高調節38.9億元，終止連二買。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利看法，外資熱錢5月大舉匯入，台股多頭派對尚未結束，在台積電趨勢向上，以及金融、航運等多頭可用之兵蓄勢待發下，大盤仍有高點可期，短期關注美聯準會（Fed）利率決策會議動向，操作留意追高風險。

美國5月ADP就業人口數據低於預期，聯準會9月降息機率升至69%，激勵標普、那斯達克、費半等美股指數創新高，輝達、台積電ADR、艾司摩爾強漲，帶動台股昨日早盤最高漲485點至21,970點，終場漲417點收21,902點，成交量擴至4,864億元。

台積電 台股

延伸閱讀

以前靠蘋果、現在靠輝達？產業迎AI浪潮 國泰投信：打亂台股淡旺季節奏

黃仁勳概念股買不到…開盤就漲停還恐有流動性風險？ 專家：00830「不會出錯」的選擇

黃仁勳AI浪潮恐掀南北大翻轉？ 專家曝：未來「這城市」潛力最大

最牛一輪／洋基吃補 兆豐3A喊衝

相關新聞

台積目標價…大摩喊到980元 樂觀情境股價上看1,180元

台積電晶圓漲價有望獲得大客戶輝達（NVIDIA）認同，摩根士丹利證券（大摩）領頭按讚，指稱台積電可能在今年9月到10月敲...

台積領漲 台股將戰2萬2

輝達（Nvidia）近期股價漲勢氣勢如虹，五日大漲百分之五，市值一舉衝破三兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，...

上市櫃持股申讓攀高 金額衝161億元

5月報稅畫下休止符，因應繳稅需要，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，5月至今持股申讓超過27.1萬張，總申讓金額衝破...

鎳價跌 不銹鋼廠有壓

國際鎳金屬行情重摔，現貨鎳價單日跌逾4%，近一周跳水10.8%，每公噸落到1.8萬美元，為二個月來最低，不排除持續下探。...

台股Q3若拉回要勇敢進場 張錫：高點落在第4季

台股昨（6）日以21,902點作收，再創新高。國泰投信董事長張錫對於台股後市仍抱持樂觀態度，尤其看好輝達（NVIDIA）...

就市論勢／AI、重電族群 前景俏

台股今年來急漲創高後，近期轉為高檔震盪整理，COMPUTEX展匯聚包括輝達在內的科技龍頭高層主管與市場目光，台股出現大漲，但美經濟數據表現分歧，5月ISM製造業PMI為48.7，製造業有轉趨疲弱情況，惟近三個月民眾實質消費月增率為正數，代表消費仍佳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。