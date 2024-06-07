台股上演軋空秀 權王、股王、航海王領軍攻高

台股昨（6）日在外資回補215億元，由權王台積電（2330）、股王信驊、航海王貨櫃三雄領頭衝高，上演軋空走勢，終場漲417點，收在21,902點歷史新猷，單日漲點及漲幅均為4月25日來最大。

台股昨日強勢創高，在主要亞洲股市表現最為亮麗，累計今年以來大漲3,971點，漲幅22.1%，在亞股名列前茅，相較全球主要股市，僅次於費半指數的28%。

統計台股昨日寫下四大紀錄，首先是集中市場盤中最高21,970點及收盤21,902點，均為史上新里程碑；第二為集中市場市值增至69.7兆元及上市櫃合計市值攀升至76.1兆元，同步改寫歷史高點。

第三為上市電子類股指數盤中最高1,166.9點及收盤1,160.9點，都創下歷史新高紀錄；第四是台積電盤中最高899元、收盤894元及市值23.1兆元，均締造新猷。

三大法人昨單日買超244.9億元，其中，外資在接連多日站在空方後，強力回補215億元，終止連二賣，主要敲進台積電、聯發科、開發金、瑞昱、智邦等，金額在20.4億至132.3億元不等；外資在台指期留倉淨空單大減5,918口，降至10,528口，為近七日最低。

投信受惠投資人參與高股息ETF除息熱潮，單日持續買超59億元，連五買、累計挹注233.6億元買盤；自營商賣超29.1億元，連七賣、累計賣超389.7億元；八大公股券商逢高調節38.9億元，終止連二買。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利看法，外資熱錢5月大舉匯入，台股多頭派對尚未結束，在台積電趨勢向上，以及金融、航運等多頭可用之兵蓄勢待發下，大盤仍有高點可期，短期關注美聯準會（Fed）利率決策會議動向，操作留意追高風險。

美國5月ADP就業人口數據低於預期，聯準會9月降息機率升至69%，激勵標普、那斯達克、費半等美股指數創新高，輝達、台積電ADR、艾司摩爾強漲，帶動台股昨日早盤最高漲485點至21,970點，終場漲417點收21,902點，成交量擴至4,864億元。