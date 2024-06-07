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台積領漲 台股將戰2萬2

聯合報／ 記者鍾張涵陳儷方盧宏奇／台北報導

輝達（Nvidia）近期股價漲勢氣勢如虹，五日大漲百分之五，市值一舉衝破三兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，也成為全世界第一家市值晉升三兆美元俱樂部的半導體公司。「行走的三兆男」黃仁勳身價也上升至一○七四億美元、約台幣三點四七兆元。

輝達股價今年來已飆漲百分之一四七，市值膨脹約一點八兆美元，反映市場對輝達ＡＩ晶片需求暴增的樂觀展望。據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳身價隨著輝達股價水漲船高，光是前晚一覺起來，就增加五十二億美元，是全球富豪榜中第十三位。

輝達股價飆漲，台積電ＡＤＲ像吃下大補丸，同步大漲百分之六點八五，至一六二點九二美元創歷史新高，帶動費半走高。反映在昨日台股現股，台積電股價跳空開高收高，以八九四元收盤，大漲四十元，漲幅百分之四點六八，盤中最高價來到八九九元，創下歷史新高，展現叩關九○○元氣勢。

台股大盤指數也大漲四一七點收二一九○二點歷史新高，並再改寫盤中、收盤、上市櫃合計市值、上市電子類股指數等四項新高，今年以來大漲三九七一點或百分之廿二點一，在亞股名列前茅，全球主要股市僅次費半。

對於身價飆漲，人在台灣參加台北國際電腦展的黃仁勳，除了展期到處與供應商洽商，也成為台灣近期最夯的紅人，日前趁空擋接受電視台專訪，被問及「股價一直創新高、你的身價也是，這對你的意義是什麼？」，他第一句就回答「absolutely nothing（完全沒有）」。

「我想找一個好答案，但我還是在同時間醒來、一樣工作、吃一樣的東西，喜歡所有相同的事物、愛一樣的人們。」黃仁勳說，「沒有人對待我的方式變得不同，還是要面對堆積如山的工作，一切都沒有改變。」

輝達、蘋果市值拉鋸戰上演已久，五日輝達股價來到一二二四點四美元，市值達三點○一二兆美元，超過蘋果的三兆美元，接下來要挑戰微軟公司三點一五兆美元，問鼎全球「市值王」寶座。華爾街分析師認為，輝達超越微軟只是遲早問題。

台積電 台股 指數

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