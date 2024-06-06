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大摩：台積電漲價可望獲大客戶認同 目標價上調到980

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）前景不斷打敗預期，外資法人今年來持續調高目標價。摩根士丹利證券在最新的報告指出，台積電漲價可能獲得大客戶認同，因此將目標價從928元上調到980元，樂觀情境更上看1,180元，維持「優於大盤」評等。

大摩在報告中引述輝達執行長黃仁勳的評論，黃仁勳認為台積電的晶圓價格太低了。大摩認為，輝達的管理階層承認台積電的可靠，因為台積電有助於去除最大的風險因子之一，也就是晶圓生產。雖然輝達並沒有確認調漲的時點或幅度，但有表示CoWoS先進封裝應會漲價。

大摩指出，輝達是台積電的主要客戶，估計占台積電今年營收比重達10%。如果輝達接受漲價，其他人工智慧（AI）半導體大客戶也可能跟進。供應鏈調查顯示，台積電 2025 年的晶圓價格可能會在今年9 月到10月敲定。

大摩認為，考慮到3奈米的稀釋效益、電力成本上漲及設備轉換成本，台積電下半年的毛利率可能維持在52%甚至更低。台積電需要提高晶圓價格，才能將2025年及2026年的毛利率維持在目標53%以上。

大摩基本假設為，未來兩年，台積電3奈米製程平均價格將調高11%，4奈米製程平均價格將調高3%，CoWos價格則可能調高20%。這樣一來，台積電在2025年的毛利率可能恢復到53-54%。

大摩對於台積電今年預估每股稅後純益（EPS）維持38.42元不變，2025年預估EPS從48.03元微降到47.91元，但將2026年預估EPS從57.69元上調6%到60.99元，目標價跟著上調近6%到980元。

依Refinitiv及摩根士丹利統計，在法人圈中，給予台積電「優於大盤」或「買進」評等的比重已從年初的93%進一步提高到97%；中立比重則從7%降低到3%；完全沒有「劣於大盤」的評等。

台積電 大摩 輝達

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