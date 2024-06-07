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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

就市論勢／AI、重電族群 前景俏

經濟日報／ 葉穎娟（野村平衡基金經理人）

盤勢分析

台股今年來急漲創高後，近期轉為高檔震盪整理，COMPUTEX展匯聚包括輝達在內的科技龍頭高層主管與市場目光，台股出現大漲，但美經濟數據表現分歧，5月ISM製造業PMI為48.7，製造業有轉趨疲弱情況，惟近三個月民眾實質消費月增率為正數，代表消費仍佳。

全球、美國與台灣的景氣循環顯示多位於底部或翻揚向上，基本面仍有利於股市表現，不過股價已來到相對高點，但獲利未能隨之上修，評價面不便宜，預期短期大盤仍以區間整理為主。

投資建議

就2025年EPS成長率的預估來看，目前美股13%，優於今年表現，前景看好。下半年美國總統大選在即，企業大筆投資較保守，僅AI相關投資因成長能見度高而成為例外，因此持續看好AI相關。至於近期回檔幅度頗深的重電族群，觀察南韓企業近期持續接到西方國家訂單，未來投資計畫也保持審慎，預計供不應求情形將持續至2027年，前景保持正向。

台股 美國

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