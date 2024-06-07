鎳價跌 不銹鋼廠有壓

國際鎳金屬行情重摔，現貨鎳價單日跌逾4%，近一周跳水10.8%，每公噸落到1.8萬美元，為二個月來最低，不排除持續下探。影響所及大陸不銹鋼大廠青山昨（6）日宣布304不銹鋼價每公噸調降人民幣100元，燁聯（9957）、唐榮、華新麗華等上游不銹鋼廠承壓。

現貨鎳價疲軟，期貨盤同樣乏力。倫敦金屬交易所3個月期鎳每公噸下滑到1.85萬美元左右；中國大陸不銹鋼期貨與滬鎳夜盤均下行。

上市不銹鋼廠主管表示，國內燁聯、唐榮、華新麗華等上游板線廠上周才調漲6月價格，受前期印尼青山漲幅擴大，當時鎳價持續提漲，不銹鋼跟進上揚，5月304盤價每公噸漲4,000元，6月漲幅縮小到1,500元，市場已有警覺，果然隨著鎳價跳水，不銹鋼行情由漲轉跌。