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上市櫃持股申讓攀高 金額衝161億元

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

5月報稅畫下休止符，因應繳稅需要，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，5月至今持股申讓超過27.1萬張，總申讓金額衝破160億元、達161.67億元，在賣股求現效應下，申讓金額與張數齊步改寫今年新高。

台股邁入報稅季節後，4月上市櫃公司的董監事轉申讓持股件數已來至高峰，5月董監與大股東的申報轉讓張數與金額則是進一步攀升；不過，隨著報稅旺季落幕，董監持股狀況可望從季節性因素回歸到基本面表現。

在報稅求現影響下，近兩個月來大股東賣壓相繼釋出；觀察4月狀況，上市櫃公司董監持股申讓張數超過15萬張，總申讓金額突破百億大關、來到127億元，顯示內部人賣股繳稅需求。

進入5月後，董監與大股東申報轉讓張數則進一步攀高，相較4月再擴增。據統計，5月至今，董監與大股東申讓張數共27.1萬張，總金額161.67億元，申讓金額與張數齊步改寫今年新高，但因台股多頭氣盛，仍有效吸收大股東釋出的籌碼。

進一步觀察5月至今，大股東持股申讓持股的上市櫃企業，計有103家，電子集中在半導體、光電、網通、電子零組件、電腦周邊等，傳產則分布在化工、生技、營建、航運、橡膠、觀光、金融等。

其中，長榮航（2618）、佳能、豐泰、威強電、德晉、愛山林、鑫永銓、所羅門、華電等，被申讓金額都超過5億元；另外，瑞昱、中再保、志聖、至上、王品等，也被申讓逾2億元。

台股 報稅 股東

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