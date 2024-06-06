台股攻21900點創新高 法人：留意美降息次數風向、這類股票

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中央社／ 台北6日電
台股今天終場上漲417.82點，收在21902.70點，創收盤新高，外資及陸資買超新台幣215億元，終止連2賣，除了大舉加碼金融股和高股息ETF（指數股票型基金）之外，也買超台積電1.48萬張。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今天終場上漲417.82點，收在21902.70點，創收盤新高，外資及陸資買超新台幣215億元，終止連2賣，除了大舉加碼金融股和高股息ETF（指數股票型基金）之外，也買超台積電1.48萬張。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天終場上漲417.82點，收在21902.70點，創收盤新高，外資及陸資買超新台幣215億元，終止連2賣，除了大舉加碼金融股和高股息ETF（指數股票型基金）之外，也買超台積電1.48萬張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，今天盤面台積電獨強，不過下跌家數比上漲家數多，例如先前表現強勢的散熱和重電族群都回檔，須留意沒看到實質獲利卻因為題材而大漲的股票

展望後市，儲祥生表示，美國聯邦準備理事會（Fed）將於13日舉行利率決策會議，預計投票決定今年降息次數。目前市場共識為降息3次，不過最近美國就業和通貨膨脹數據稍微和緩，聯準會不急著降息，如果投票結果是降息2次還可以接受，如果只降息一次，股市可能受影響而回檔。

觀察外資今天買超標的，開發金20.4萬張居首位，元大台灣價值高息（00940）5.7萬張居第2位，國泰金獲加碼2.1萬張排第3，第4至10名依序為中信上游半導體（00941）、台積電、正新、臺企銀、新光金、華航、富邦金。

投信今天買超54.79億元，以長榮航4.89萬張最多，其他入列前10名個股包括中信金、國票金、群益證、玉山金、國產、京城銀、至上、聯電、長華。

台積電 外資 投票 降息

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