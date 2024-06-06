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台股再刷新歷史新天價 法人1點提醒：反映資金追捧意願略有降溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達改寫歷史天價，市值超車蘋果衝上全球第二大，加上台積電ADR強彈6.85%，激勵6日台股大漲417.82點，以21,902.7點作收，創下收盤歷史新高。圖／聯合報系資料照片
輝達改寫歷史天價，市值超車蘋果衝上全球第二大，加上台積電ADR強彈6.85%，激勵6日台股大漲417.82點，以21,902.7點作收，創下收盤歷史新高。圖／聯合報系資料照片

輝達（NVIDIA）改寫歷史天價，市值超車蘋果衝上全球第二大，加上晶圓龍頭大廠台積電（2330）ADR強彈6.85%，激勵6日台股大漲417.82點，以21,902.7點作收，創下收盤歷史新高，法人提醒，由於短線股價已高，從盤面上除了權值股拉抬點數之外，下跌家數大於上漲家數，反映出資金追捧意願略有降溫。

台股早盤以21,856.13點開出，盤中一度拉升至21,970.63點，上漲485.75點，終場則是收在21,902.7點，漲幅1.94%；統計台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）等3家權值股上漲，合計就貢獻大盤指數約384點，千餘家上市掛牌的公司中，有296家上漲，其中9家漲停，但下跌家數達620家，平盤的家數則有87家。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，在6日大漲之後，台股短中長天期均線再度呈現多頭排列，且看好6月進入台股股東會旺季，預期公司將釋出正向第3季產業景氣及營運展望，搭配電子、金融、傳產良性輪動，有利於維持台股多頭氣勢；另外，科技產業還有輝達股票分割、蘋果WWDC等題材，將持續替科技股添多頭薪柴。

就科技產業而言，黃新迪認為，目前AI相關主題以AI PC最為市場期待，根據研調機構IDC指出，市場將有三大動能將推動全球PC市場成長，包括教育市場和Widows系統都進入更新週期，另外搭載高通最新晶片的AI PC有助提升整體銷售吸引力，AI PC不僅有助推升平均售價，對於PC的產值與應用，也能帶來進一步的提升。

黃新迪說，以PC大廠惠普上季營收為例，整體表現優於預期，PC銷售實現兩年來首次成長，為市場帶來期待已久的反彈信號，此外，AI PC可望占下半年總出貨量的10%，明後年將攀升至50%，對財報的貢獻將更加顯著。

不過，黃新迪提醒，由於短線股價已高，從今日盤面除了權值股拉抬點數之外，下跌家數大於上漲家數，反映出資金追捧意願略有降溫，本周可觀察歐洲央行將率先展開利率會議，及周五的美國5月非農就業報告，下周還有美國、台灣、日本等央行會議將登場，主要央行對於貨幣政策的態度料將影響投資情緒，目前市場認為聯準會最快有望在9月展開第一次降息。

AI 台股 央行 權值股

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