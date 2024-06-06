直逼900大關！台積電帶上其他權值股衝高 蔡明翰：非「拉積盤」

台股高檔再吃大力丸，在台積電的帶領下，台北股市開盤即彈跳，指數開高走高，終場加權股價指數以2萬1902點作收，大漲417點，漲幅1.94％，成交量放大至4760億元。盤中最高2萬1970點，以及收盤指數，均再刷歷史新高。

6日台股只有一個重點，就是台積電，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電宣布買回庫藏股，宣示兩項基本意義，一是公司有錢，有資金進來繼續拉高股價；二是公司自認目前股價並不高，所以才做庫藏庫。

台積電6日股價跳空開高收高，每股股價以894元收盤，大漲40元，漲幅4.68％，盤中最高價來到899元，創下歷史新高。台積電宣布斥資最多以41億元實施庫藏股後，目標價上下限訂在598元至1281元，ADR（美國存託憑證）聞訊大漲6.9％，創歷史新高，帶動費半走高。

台積電ADR大漲的過程中，帶動所有半導體AI族群同步轉強，蔡明翰說，現在台積電在國際股市的影響力其實比樓像中大很多，台積電在台股的跳空大漲也帶動聯發科等相關電子權值股上漲，大盤指數也往上衝高。

蔡明翰說，可能會有投資人認為又是「拉積盤」，但仔細觀察會發現，目前盤勢是健康輪動，上周台積電勢頭較弱時，有其他中小型、非電族群在撐盤，現在則是台積電接手拉指數，他認為盤勢目前在健康輪動的趨勢下，高點應該還沒到來，未來有持續震盪向上的機會。