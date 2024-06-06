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台股上漲417點 三大法人買超240億元
台股6日大漲，早盤以21856.13點開出，終場收在21902.7點，上漲417.82點，漲幅1.94%，成交量4,760.38億元，三大法人買超240.6億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超215億元，投信買超54.79億元，自營商賣超（合計）29.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.58億元，自營商（避險）賣超12.6億元。
台積電（2330）ADR周三大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，較台北交易溢價23.47%，台積電6日以893元開高後一度衝達899元，終場收在894元，漲幅4.68%，上漲40元，創下歷史新高，市值衝破23兆元，貢獻大盤點數逾300點。
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