台股上漲417點 三大法人買超240億元

世界上有些國家的資源、能源很豐富，也有些國家不盡然。有些國家絕大多數的能源都仰賴同一個國家供給，害怕不知何時會被切斷；也有些國家祭出各項因應之道，包括提升能源自給率、分散進口來源國等；此外，有些國家境內有許多輸油、輸氣等管線通過，有些國家則被繞過；還有部分國家運用新科技，提高國內能源生產量，讓自己從能源進口國轉為出口國。

2024-06-06 14:16