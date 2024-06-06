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台股大漲417點！光台積電就貢獻逾340點 但僅9家漲停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股集中市場6日開高走高，以21,902.7點作收，上漲417.82點，創下收盤歷史新高。本報系資料庫
台股集中市場6日開高走高，以21,902.7點作收，上漲417.82點，創下收盤歷史新高。本報系資料庫

台股集中市場6日開高走高，以21,902.7點作收，上漲417.82點，創下收盤歷史新高，權王台積電（2330）收在894元，上漲40元，漲幅4.68%，貢獻大盤指數約343點，統計逾千家上市公司中，上漲家數為296家，其中僅9家以漲停板作收；貢獻指數第二高的個股則是聯發科（2454），約達32點，另外，鴻海（2317）則是貢獻9點的漲點。

台股早盤以21,856.13點開出，盤中一度拉升至21,970.63點，上漲485.75點，終場則是收在21,902.7點，漲幅1.94%；統計台積電、聯發科、鴻海等3家權值股上漲，合計就貢獻大盤指數約384點，千餘家上市掛牌的公司中，有296家上漲，其中9家漲停，但下跌家數達620家，平盤的家數則有87家。

台積電早盤以893元開高，上漲39元，盤中一度飆高至899元，創下歷史新高，上漲45元，距900元關卡僅1元，終場收在894元，上漲40元，漲幅4.68%，市值一口氣激增1.03兆，衝上23兆1,859億元。

台積電董事會通過將買回自家股票，將自集中市場買回普通股3,249張，買回期間為6日起至8月5日，每股買回區間價598~1,281元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

台積電董事長魏哲家日前在股東會後曾透露，曾向黃仁勳抱怨產品太貴，但輝達（NVIDIA）的產品貴的有價值，台積也要向輝達「秀價值」；台積電醞釀調漲報價，引來市場高度關注，黃仁勳則是表示支持。

台積電 台股 漲停 股東會 黃仁勳

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